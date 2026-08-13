광복절 앞두고 경매 나온 백범 김구의 ‘독립만세’···추정가는 얼마?

광복절을 앞두고 백범 김구 선생의 서예 작품 ‘독립만세’가 경매에 출품됐다.

서울옥션은 오는 25일 서울옥션 강남센터에서 열리는 ‘194회 미술품 경매’에 117점이 출품된다고 13일 밝혔다. 총액은 낮은 추정가 기준 91억여원이다.

올해는 백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞는 해다. 김구의 유묵 ‘독립만세’는 1948년 1월8일에 쓴 작품으로, 추정가는 2000만~4000만원이다. 작품에는 ‘대한민국 30년 1월 8일 국제위원단 서울 입국’이라는 관지가 남아 있어 제작 시기와 당시 상황을 확인할 수 있다. 한반도 독립 문제를 다루기 위해 구성된 유엔한국임시위원단의 서울 입경이 시작된 바로 그날 쓴 글씨다.

해방 이후 남북이 서로 다른 길로 향하기 시작하던 혼란한 정국에서 김구는 조국의 완전한 통일과 자주독립을 염원했다. ‘독립만세’ 네 글자를 굵고 곧은 필획으로 써 내려간 작품에는 당시 백범이 품었던 완전한 통일과 자주독립에 대한 의지가 담겼다. 서울옥션 측은 “백범의 친필 유묵은 수량이 한정적이어서 시장에서 만나기 쉽지 않으며, 글씨의 내용과 제작 시기가 맞물려 역사적 가치가 높은 작품으로 평가된다”고 밝혔다.

이번 경매에는 국내에서 처음 공개되는 김창열의 1981년작 ‘물방울’도 나온다. 100호 크기의 대작으로 추정가는 6억~12억원이다. 김창열은 1970년대 초 파리에서 물방울을 화면의 유일한 주제로 삼은 뒤 평생 이를 변주했다. 이번 작품은 물방울 연작이 새로운 국면으로 넘어가던 시기에 제작돼 1980년대 초 김창열의 조형적 실험을 보여준다.

화면을 네모난 구획으로 나누고 물방울이 놓이는 영역과 주변을 구분한 것이 특징이다. 화면 중앙의 직사각형 공간 안팎에 배치된 물방울은 금방이라도 떨어질 듯한 긴장감을 만들며 화면의 구조와 관계를 맺는다. 1981년 10월 파리 그랑팔레에서 열린 아트페어 피악(FIAC)에 출품됐다.

그 밖에 김환기의 뉴욕 시기 작품의 변화를 보여주는 ‘3-Ⅱ-66’(1966), 윤형근의 초기 추상 ‘무제’(1968), 이우환이 비단 위에 먹으로 그린 4폭 병풍 ‘무제’(1960), 변시지의 유럽 기행에서 나온 ‘콜로세움’(1981) 등도 출품됐다.