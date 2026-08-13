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블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 일본과의 영유권 분쟁 지역인 쿠릴열도를 사상 처음으로 방문했다고 13일 러시아 국영 타스통신이 보도했다.

쿠릴열도는 일본 홋카이도와 러시아 캄차카반도 사이에 위치한 군도로, 양국은 오랜 시간 영유권 분쟁을 벌였다.

일본은 1952년 샌프란시스코 강화조약 당시 영유권을 포기했으나 이후 남쪽 4개 섬을 '북방영토'라 부르며 실효 지배중인 러시아에 반환을 요구해왔다.

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푸틴, 일본과 영유권 분쟁 ‘쿠릴열도’ 첫 방문···일본 “강력 항의”

입력 2026.08.13 14:57

  • 최민지 기자

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블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아 극동 쿠릴열도 최대 섬인 이투루프섬의 수산물 가공 공장을 방문해 제품을 맛보고 있다. AP연합뉴스

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일(현지시간) 러시아 극동 쿠릴열도 최대 섬인 이투루프섬의 수산물 가공 공장을 방문해 제품을 맛보고 있다. AP연합뉴스

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 일본과의 영유권 분쟁 지역인 쿠릴열도를 사상 처음으로 방문했다고 13일(현지시간) 러시아 국영 타스통신이 보도했다.

보도에 따르면 현재 시베리아·극동 지방을 순방 중인 푸틴 대통령은 쿠릴 열도 남부의 이투루프섬의 한 수산물 가공 공장을 찾았다. 이투푸르섬 방문에 앞서 사할린의 주도인 유즈노사할린스크에서 러시아 태평양 함대 훈련을 시찰하기도 했다.

타스통신은 지금까지 푸틴 대통령의 최측근인 드미트리 메드베데프 전 대통령과 미하일 미슈스틴 총리가 다섯 차례에 걸쳐 이곳을 찾았지만 푸틴 대통령은 방문한 적이 없다.

푸틴 대통령은 전날 유즈노사할린스크를 방문한 자리에서 “일본이 우크라이나 사태의 근본 원인을 제대로 이해하지도 못한 채 러시아에 일방적인 제재를 가했다”고 공개적으로 불만을 표하기도 했다. 이어 “우리는 일본을 위협하지 않고, 일본에 대해 어떤 영유권 주장도 하지 않는다”고 언급했다. 쿠릴열도가 러시아의 영토이므로 영유권 분쟁도 없다는 취지다.

일본은 반발했다. 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 이날 엑스에 “이투루프를 포함한 북방 4개 섬은 역사적으로나 국제법상으로나 일본 고유의 영토”라며 “일본 정부는 이번 방문에 대해 강력히 항의한다”고 적었다.

쿠릴열도는 일본 홋카이도와 러시아 캄차카반도 사이에 위치한 군도로, 양국은 오랜 시간 영유권 분쟁을 벌였다. 일본은 1952년 샌프란시스코 강화조약 당시 영유권을 포기했으나 이후 남쪽 4개 섬(쿠나시르·이투루프·하보마이 군도·시코탄)을 ‘북방영토’라 부르며 실효 지배중인 러시아에 반환을 요구해왔다.

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