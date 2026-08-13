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본문 요약

부산시는 아시아 최대 규모의 인디게임 축제인 '부산인디커넥트페스티벌 2026'을 14~16일 해운대구 벡스코에서 개최한다고 13일 밝혔다.

부산시와 부산정보산업진흥원, 부산인디커넥트페스티벌조직위원회가 주관하는 이번 행사의 올해 슬로건은 '버프 유어 인디 스피릿'이다.

행사 방문객과 개발자가 소통하며 자본으로부터 자유롭게 작품을 개발하는 '인디 스피릿'을 강화하자는 의미다.

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부산서 14일부터 인디게임 축제···‘유튜브 플레이어블’에 7개 작품 시범 탑재

입력 2026.08.13 14:58

  • 김준용 기자

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부산 인디커넥트페스티벌 2026 포스터. 부산시 제공

부산 인디커넥트페스티벌 2026 포스터. 부산시 제공

부산시는 아시아 최대 규모의 인디게임 축제인 ‘부산인디커넥트페스티벌 2026(BIC Festival 2026)’을 14~16일 해운대구 벡스코에서 개최한다고 13일 밝혔다.

부산시와 부산정보산업진흥원, 부산인디커넥트페스티벌조직위원회가 주관하는 이번 행사의 올해 슬로건은 ‘버프 유어 인디 스피릿(BUFF YOUR INDIE SPIRIT)’이다. 행사 방문객과 개발자가 소통하며 자본으로부터 자유롭게 작품을 개발하는 ‘인디 스피릿’을 강화(버프)하자는 의미다.

올해 행사에는 전년 대비 44% 증가한 57개국 856개 작품이 접수됐다. 이 중 치열한 경쟁을 뚫고 선정된 42개국 332개 작품이 현장에 전시된다.

올해는 앱 설치 없이 게임을 즐기는 ‘유튜브 플레이어블’ 서비스와의 협업을 추진했다. 행사 주최측이 자체 검증한 7개 작품을 이 플랫폼에 시범 탑재했다.

오프라인 행사는 첫날인 14일 ‘비즈니스 데이’로 기업 매칭과 ‘부산 인디 웨이브 컨퍼런스’가 진행된다. 이날 오후 5시에는 행사 공식 시상식인 ‘BIC 어워즈’의 주요 후보작이 발표된다. ‘BIC 어워즈’의 최종 수상작은 16일 폐막식에서 발표된다.

주말인 15~16일은 ‘페스티벌 데이’로 운영된다. 행사 방문객 대상 전시와 체험 프로그램, 지역 먹거리 팝업 등이 운영된다.

전재수 부산시장은 “올해 12회를 맞이한 BIC 페스티벌은 부산을 세계 인디게임 중심지로 키우기 위한 핵심 기반”이라며 “인디게임 생태계를 활성화하고 세계 시장 진출을 위한 지원을 확대하겠다”고 밝혔다.

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