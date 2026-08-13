‘대구세계마스터즈 육상대회’ D-9···조직위 “생활체육 저변 확대 계기”

전세계 육상 동호인들이 참가하는 ‘대구세계마스터즈 육상경기대회’가 오는 23일부터 13일간 개최된다.

대구세계마스터즈 육상경기대회 조직위원회는 13일 언론을 초청해 대회 준비 상황과 경기장 등을 소개했다. 이날 대회 조직위는 ‘세계 육상축제’의 성공 개최를 자신하며 시민들의 적극적인 참여를 호소했다.

이번 대회는 대구시와 세계마스터즈육상연맹(WMA)이 함께 개최하는 세계 최대 규모의 마스터즈 육상대회다. 23일부터 다음 달 3일까지 대구스타디움(주·보조경기장)과 경산시민운동장, 수성패밀리파크, 신천동로 등에서 개최된다.

국가대표나 엘리트 선수 중심의 전문 체육대회와 달리 35세 이상이면 누구나 연령대별로 참가할 수 있는 생활체육 중심의 국제대회다. 조직위는 중복 등록 등을 제외한 최종 참가등록 인원을 총 1만1176명(선수 7476명·동반인 3700명)으로 집계했다.

대회에 참가한 육상인들은 총 34개 종목에서 소속 국가를 대표해 선의의 경쟁을 벌인다. 트랙 종목은 100·200·400·800·1500·5000m 등 달리기를 비롯해 허들·장애물경기·릴레이·트랙경보 등 총 17개다.

필드 종목으로는 높이뛰기·장대높이뛰기·멀리뛰기·세단뛰기·포환·원반·창·해머던지기 등 11개가 있다. 또한 크로스컨트리·10㎞ 달리기·하프마라톤·로드경보 등 6개 논스타디아 종목도 포함된다.

조직위는 대회가 열리는 이달 말을 기준으로 일 평균기온이 24도에서 31도로 예상돼 폭염의 정도는 심하지 않을 것으로 내다본다. 다만 여름철에 열린다는 점을 감안해 하프 및 10㎞ 달리기 경기의 경우 대책 마련에 공을 들였다고 조직위 측은 설명했다.

대회 조직위는 급수·스펀지대를 1.5㎞ 간격으로 촘촘히 배치하고, 4㎞마다 냉기가 뿜어져 나오는 ‘미스트존’을 설치해 선수들을 보호할 예정이다. 만일의 사태를 대비해 구급차와 함께 중도기권자 회송버스를 약 2㎞ 간격으로 대기시킨다. 시민구조봉사단도 대거 배치돼 가까운 거리에서 선수들의 건강 상태를 살핀다.

주경기장인 대구스타디움에서 열리는 주요 경기 및 시상식은 유튜브를 통해 실시간 중계된다. 또한 주요 결선 경기의 경우 육상 전문해설 및 캐스터가 직접 마이크를 잡는다.

세계마스터즈육상연맹 공식 인증 플랫폼인 ‘로스터 애슬리틱스’를 통해 900여개 경기의 시드배정 및 경기 일정·결과를 실시간으로 확인할 수도 있다.

대구시는 선수와 가족이 함께 스포츠와 관광을 즐기는 ‘체류형 국제행사’인 만큼 지역 경제 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다. 조직위는 이번 대회가 국내 생활체육의 저변을 넓힐 수 있는 계기가 되길 희망한다.

진기훈 대회 조직위 사무총장은 “모든 경기는 누구나 무료로 즐길 수 있는 만큼 많은 시민들이 대회장을 찾아 선수들에게 힘을 불어넣어 주시고 공들여 준비한 다양한 부대행사도 즐기셨으면 한다”고 말했다. 진 사무총장은 “세계 각국에서 온 선수와 가족 등이 지역 곳곳을 돌아다니며 대구라는 도시를 접하는 뜻깊은 기회”라며 “지역민들께서도 이들을 따뜻하고 반갑게 맞아주셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.