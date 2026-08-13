지스타 메인스폰서로 첫 비게임사 ‘크랙’···위기론 돌파할까

국내 최대 게임쇼 ‘지스타’가 올해 처음으로 비게임사를 메인 스폰서로 택하며 웹툰·인공지능(AI) 등으로 외연을 넓힌다. 행사 열기가 예전만 못한 상황에서 관객과 접점을 늘리고 자체 기획 콘텐츠를 강화한다는 구상이다.

지스타조직위원회는 13일 서울에서 기자간담회를 열고 ‘지스타 2026’ 운영 계획을 공개했다. 올해 지스타는 11월 19~22일 부산 벡스코에서 열린다.

조직위는 올해 행사의 핵심 과제로 ‘외연 확장’을 꼽았다. 정승우 지스타조직위 실장은 “게이머뿐 아니라 게임, 만화, 콘텐츠를 좋아하는 사람을 모두 아우를 수 있는 콘텐츠를 구성하는 것이 외연 확장”이라고 했다.

이런 구상에 맞춰 메인 스폰서는 뤼튼테크놀로지스의 AI 콘텐츠 플랫폼 ‘크랙’이 맡는다. 비게임사가 메인 스폰서를 맡는 것은 이번이 처음이다. 지난해에는 엔씨, 2024년에는 넥슨이 메인 스폰서를 맡았다. 정 실장은 “크랙은 AI와 내러티브를 모두 아우를 수 있다는 측면에서 최적의 파트너”라고 했다.

게임 외 콘텐츠와의 협업도 눈에 띈다. 이동건 작가의 웹툰 ‘유미의 세포들’을 활용해 지스타 키 비주얼을 제작한다. 현대자동차 N 브랜드와 심레이싱 체험 공간을 마련하고, 인디 쇼케이스와 인텔 협업 게임 시연존도 운영한다.

게임 컨퍼런스 G-CON은 지난해에 이어 ‘내러티브’를 주제로 열린다. 영화·웹툰·게임 창작자가 참여하며 장항준·이병헌 감독 등이 연사로 나선다. B2B에서는 비즈니스 라운지를 지난해보다 2배 이상 확대하고 인베스트 마켓도 다시 운영한다. 신작 트레일러 발표회인 ‘온라인 쇼케이스’가 새롭게 도입된다.

다만 예전 같지 않은 지스타의 위상을 끌어올리는 것은 과제다. 최근 게임사들이 해외 시장 공략에 집중하면서 지스타 참가 열기가 식어가고 있다. 지난해에는 총 전시 규모와 관람객 수 모두 코로나 19 이후 처음으로 감소했다. 올해도 대형 게임사 상당수가 행사에 불참할 것으로 예상된다.

조영기 게임산업협회장 겸 지스타 조직위원장은 “대형 게임사들도 지스타에 선보일 신작 자체가 많지 않다”라며 “AI와 IP 및 콘텐츠 간 협업을 통해 (규모를) 키워나갈 방침”이라고 했다.

웹툰·자동차 등으로 영역을 넓히면서 게임쇼 정체성이 흐려질 수 있다는 지적도 나온다. 조 위원장은 “외연 확장을 하더라도 게임이 주는 기본적인 가치를 훼손하지 않는 범위에서 논의하고 있다”고 말했다.