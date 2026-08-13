“뭐? 한우가 반값이라고?” 홈플러스 재개장 첫날 문전성시…부활 신호탄일까

전국 67개 점포, 임시휴업 한달 만에 다시 문 열어 4일간 한우 전 품목 최대 50% 할인 판매 소식에 개점 시간 한참 전부터 ‘오픈런’ 위해 긴 줄

13일 서울 홈플러스 강서점. 개점 시간이 한참 남았는 데도 이른 아침부터 고객들이 몰려들며 문전성시를 이뤘다. 재개장과 함께 ‘한우를 반값’에 판다는 소식에 줄지어 서있던 50여 명 고객은 오전 10시 문이 열리자마자 상기된 표정으로 한우 고기부터 장바구니에 담았다. 매장에서 만난 주부 최모씨(50)는 “중·고생 자녀들과 복날(7월14일)에 체력보강을 위해 한우를 먹으려고 하는데 바로 품절됐다”며 “집에서 가까운 홈플러스에서 고기류와 자체브랜드(PB) ‘심플러스’ 두부와 콩나물을 거의 매일 샀는데 재개장을 해서 너무 다행”이라고 말했다.

홈플러스가 지난 7월 13일 임시휴업에 들어간 지 한달 만에 67개 점포의 문을 다시 열자 매장은 고객들로 크게 붐볐다. 특히 재개장을 기념해 대규모 폭탄 할인행사를 선보이면서 고물가시대 한푼을 절약하려는 고객들로 넘쳐났다.

홈플러스는 이날부터 4일간 한우 전 품목을 최대 50% 할인 판매하고, 오는 14일부터 3일간은 ‘당당후라이드치킨’을 오프라인 매장에서 반값인 3400원대(1인 1마리 한정)에 내놓는다. 또 한돈 일품포크 삼겹살·목심을 40% 할인판매하는 등 이달 말까지 기간별로 육류 및 수산물, 과일, 과자, 음료, 델리, 베이커리 등도 최대 50% 할인 또는 1+1에 판다. 홈플러스 강서점의 매장 직원은 “쇼핑카트가 동이 날 정도로 업무가 밀려 들었지만 힘든줄 모르겠다“며 “회사가 다시 일어설 수 있도록 앞으로도 자주 많이 찾아와주시면 고맙겠다”고 말했다.

홈플러스 고객들은 재개장을 반기는 분위기다. 서울 월드컵점을 찾은 직장인 장모씨(38)는 “어린 아들과 FC서울 축구 경기가 있는 날이면 홈플러스에서 자장면을 먹고 치킨과 음료수를 구입했다”며 “임시 휴점이 아쉬웠는데 앞으로는 주차도 편리하게 할 수 있게 돼 좋다”고 말했다. 홈플러스는 67개점 가운데 59개점(아시아드·남대구·삼척·보령·오창·송탄·강릉·구월점 제외)은 이날부터 온라인 영업도 재개했다.

마트 업계에서는 홈플러스가 재개장을 기점으로 부활할 수 있을 지 주목하고 있다. 2000억원 규모의 긴급운영자금(DIP) 대출을 발판삼아 비어있던 매대를 상품들로 채운 만큼 영업 정상화에 성공할 수 있을 지 관심이 모아지고 있어서다. 일단 홈플러스는 신선식품과 자체브랜드(PB) 상품을 중심으로 경쟁력을 높인다는 방침이다. 신선식품은 고객 유인 효과가 큰 데다 판매 주기가 짧아 자금 회수에도 유리하다. 복층 점포를 식품·생필품 중심의 단층 매장으로 축소하는 등 수익성이 높은 상품군에 집중하는 운영 방식도 추진하고 있다.

다만 일각에서는 우려의 목소리도 나오고 있다. 벼랑끝까지 몰렸던 홈플러스가 위기의 첫 관문은 넘었지만 안정적인 상품 공급을 이어가기가 쉽지 않기 때문이다. 향후 협력업체 상품을 추가로 확보하지 못할 경우 정상화의 길은 험난할 수 밖에 없다. 일부 협력업체는 기존 외상거래 대신 선결제를 요구하거나 결제 기한을 단축하는 조건을 제시하는 것으로 알려졌다.

대형마트 업계 관계자는 “홈플러스가 2000억원의 자금으로 전국 점포를 빠른 시일내 정상화하기란 쉽지 않을 것”이라면서 “파격적인 할인행사로 당분간 고객들을 불러모을 수 있겠지만 지속적으로 고객을 확보하지 못할 경우 파국을 맞을 것”이라고 말했다.

홈플러스 회생계획안에 대한 가결기한은 오는 9월 4일까지다.