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이 대통령, 전·현직 국회부의장 등 국민의힘 의원들과 골프 회동…필드 위 ‘협치’ 나섰나

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이재명 대통령이 최근 국민의힘 중진 의원들과 잇따라 골프 회동을 한 것으로 13일 확인됐다.

이 대통령은 지난달에는 경남지사를 지낸 국민의힘 소속 4선 김태호 의원을 비롯해 야당 다선 의원과 골프 회동을 한 것으로 전해졌다.

집권 2년 차를 맞이한 이 대통령이 야당 중진 의원들과의 접촉면을 확대해 국정 운영에 필요한 국회와 정치권의 협조를 구하는 협치 행보로 풀이된다.

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이 대통령, 전·현직 국회부의장 등 국민의힘 의원들과 골프 회동…필드 위 ‘협치’ 나섰나

입력 2026.08.13 15:28

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이재명 대통령이 지난 4월2일 국회에서 2026 추가경정예산안 시정연설을 마치고 주호영 국회부의장과 인사하고 있다. 국회사진기자단

이재명 대통령이 지난 4월2일 국회에서 2026 추가경정예산안 시정연설을 마치고 주호영 국회부의장과 인사하고 있다. 국회사진기자단

이재명 대통령이 최근 국민의힘 중진 의원들과 잇따라 골프 회동을 한 것으로 13일 확인됐다. 여야 대립으로 정치권 내 소통이 경색된 상황에서 이 대통령이 물밑 협치 행보에 나선 것이라는 해석이 나온다.

복수의 여야 관계자에 따르면, 이 대통령은 22대 국회 후반기 의장단 출범 직후인 지난 6월 말 국민의힘 소속 박덕흠 국회부의장, 전반기 부의장을 역임한 주호영 의원과 모처에서 골프 라운드를 함께했다. 이 자리에는 이 대통령의 정무특보를 지낸 더불어민주당 출신 조정식 국회의장도 참석했다. 전반기 국회의장인 우원식 의원도 모임에 초청을 받았지만 우 의원이 골프를 치지 않아 고사했다고 한다.

이날 회동에서는 대구·경북 행정통합을 비롯한 지역·정치 현안이 거론된 것으로 전해졌다. 대구 수성갑을 지역구로 둔 주 의원은 지난 4월 이 대통령이 추가경정예산안 시정연설을 위해 국회를 찾았을 때도 대구·경북 행정통합을 요청한 바 있다.

이 대통령은 지난달에는 경남지사를 지낸 국민의힘 소속 4선 김태호 의원을 비롯해 야당 다선 의원과 골프 회동을 한 것으로 전해졌다.

집권 2년 차를 맞이한 이 대통령이 야당 중진 의원들과의 접촉면을 확대해 국정 운영에 필요한 국회와 정치권의 협조를 구하는 협치 행보로 풀이된다.

한 야권 관계자는 “대통령과 야당 의원이 만나는 것 자체는 바람직한 것 아니겠느냐”면서 “우리가 여당일 때도 대통령에게 야당 측과 자주 소통해야 한다는 건의를 많이 드린 바 있다”고 말했다.

청와대 관계자는 “대통령의 비공개 일정에 관해서는 공식적으로 언급하지 않는 것이 원칙”이라고 말했다.

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