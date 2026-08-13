이 대통령, 전·현직 국회부의장 등 국민의힘 의원들과 골프 회동…필드 위 ‘협치’ 나섰나

이재명 대통령이 최근 국민의힘 중진 의원들과 잇따라 골프 회동을 한 것으로 13일 확인됐다. 여야 대립으로 정치권 내 소통이 경색된 상황에서 이 대통령이 물밑 협치 행보에 나선 것이라는 해석이 나온다.

복수의 여야 관계자에 따르면, 이 대통령은 22대 국회 후반기 의장단 출범 직후인 지난 6월 말 국민의힘 소속 박덕흠 국회부의장, 전반기 부의장을 역임한 주호영 의원과 모처에서 골프 라운드를 함께했다. 이 자리에는 이 대통령의 정무특보를 지낸 더불어민주당 출신 조정식 국회의장도 참석했다. 전반기 국회의장인 우원식 의원도 모임에 초청을 받았지만 우 의원이 골프를 치지 않아 고사했다고 한다.

이날 회동에서는 대구·경북 행정통합을 비롯한 지역·정치 현안이 거론된 것으로 전해졌다. 대구 수성갑을 지역구로 둔 주 의원은 지난 4월 이 대통령이 추가경정예산안 시정연설을 위해 국회를 찾았을 때도 대구·경북 행정통합을 요청한 바 있다.

이 대통령은 지난달에는 경남지사를 지낸 국민의힘 소속 4선 김태호 의원을 비롯해 야당 다선 의원과 골프 회동을 한 것으로 전해졌다.

집권 2년 차를 맞이한 이 대통령이 야당 중진 의원들과의 접촉면을 확대해 국정 운영에 필요한 국회와 정치권의 협조를 구하는 협치 행보로 풀이된다.

한 야권 관계자는 “대통령과 야당 의원이 만나는 것 자체는 바람직한 것 아니겠느냐”면서 “우리가 여당일 때도 대통령에게 야당 측과 자주 소통해야 한다는 건의를 많이 드린 바 있다”고 말했다.

청와대 관계자는 “대통령의 비공개 일정에 관해서는 공식적으로 언급하지 않는 것이 원칙”이라고 말했다.