좌초 ‘그림자 선단’ 기름띠, 오만 본토 도달···“지난 3월 이후 기름 유출 사고 65건”

오만 해안에서 좌초된 유조선에서 유출된 기름띠가 오만 본토 해변에 도달했다.

오만 환경청은 12일(현지시간) 모니터링 결과 라스 마드라카 지역의 일부 해안이 기름의 영향을 받았다며 최대 40㎞의 해안까지 오염됐을 가능성이 있다고 밝혔다.

이 기름 유출 사고는 원유 약 80만배럴을 싣고 운행하던 캐럴라인 베젠기호에서 발생했다. 이 선박은 지난 6월8일 폭발 의심 현상을 최초로 알렸다. 오만 당국에 따르면 해당 선박은 지난 6월21일 키블리야섬의 암초에 좌초됐으며 이후 오만 알 할라니야트 제도 인근에 방치된 채 유출된 기름이 확산하고 있는 것으로 알려졌다. 카메룬 국기를 달고 운행되는 이 선박은 러시아가 제재를 피해 원유를 운반하는 이른바 ‘그림자 선단’으로 추정되고 있다.

오만 당국은 캐럴라인 베젠기호 사고로 기름띠가 약 400㎢의 지역을 뒤덮고 있다고 밝혔으나 이는 과소 평가된 것이라는 전문가들의 지적이 나온다. 미국 환경단체 스카이트루스의 대표 존 아모스는 위성사진 분석 결과 2000㎢이 오염된 것으로 추정된다고 말했다. 유출된 기름이 모여 있는 할라니야트 제도는 바다거북과 혹등고래 등 해양 생물의 서식지를 보존하기 위해 지난해 지정된 해양 보호 구역이 있는 지역이다.

이번 사고의 정확한 발생 원인은 알려지지 않았다. 영국 해상보안업체 뱅가드는 AFP통신에 해당 선박이 6월 초 예멘 앞바다를 항해하던 중 폭발에 맞아 선체에 물이 유입됐다고 전했다. 해운 산업 전문 매체 더 마린 타임 이그제큐티브는 우크라이나 배후의 흡착기뢰 공격을 받았을 가능성이 크다고 짚었다.

계절풍으로 인해 사고 선박에 접근하기가 어려워지면서 인양이 지연되고 있는 것으로 전해졌다. 아모스 대표는 “파도와 바람의 압력으로 인해 계속 선박이 부서지면서 원유가 전부 유출될 수 있다”며 “선박에 남아 있는 원유를 다른 선박으로 옮기는 작업이 필요하다”고 말했다.

오만 당국은 “전문 대응팀이 오염 확산을 막고 잠재적인 피해를 줄이기 위해 모니터링·추적·대응 작업 등 필요한 조치를 하고 있다”고 밝혔다.

중동 분쟁 이후 호르무즈 해협에서 유조선 공격이 잇따르면서 기름 유출 사고가 빈번하게 발생하고 있다. 유엔 산하 국제해사기구(IMO)에 따르면 지난 3월 이후 호르무즈 해협과 중동 전역에서 기름 유출 사고 65건이 확인됐다.

한편 이란 케슘섬 인근 해역에서도 기름 유출 사고가 발생했다. 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 이날 기름 유출로 인한 오염 물질이 해수면 일부에서 확인됐다며 “외국 벌크선이 원인으로 지목되고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “호르무즈 해협에서 상선 운항으로 이익을 얻는 모든 당사자는 페르시아만과 오만만에 발생한 환경 피해를 보상하고 복구하기 위해 행동할 법적·도덕적 의무가 있다”고 주장했다.

호르무즈 해협의 통제권을 둘러싼 미국과 이란의 갈등은 계속 이어지고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜에 “미국은 호르무즈 해협을 완전히 장악하고 있다. 나는 우리가 이 통제권을 계속 유지할 것으로 생각한다”고 썼다. 이어 “이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 거의 전멸해 도망치고 있으며 그들의 지도부는 좋게 말해도 불확실한 상태”라며 “이란은 파산 상태이며 그들이 가진 것은 가짜뉴스와 300%에 달하는 인플레이션뿐”이라고 주장했다.

이란은 트럼프 대통령의 이 같은 주장을 즉각 반박했다. 페르시아만해협청(PGSA)은 이날 엑스를 통해 “호르무즈 해협은 여전히 폐쇄되어 있으며, 이란의 조건이 수용될 때까지 재개되지 않을 것”이라고 밝혔다.

실제 선박 통행 데이터도 트럼프 대통령의 주장과는 다르다. 해운 분석업체 크플러에 따르면 전날 호르무즈 해협을 통과한 선박은 14척이었으며 이 중 11척은 이란이 관리하는 항로를 이용했다. 지난달에는 호르무즈 해협을 통과한 선박이 하루 평균 26척이었고, 지난 6월에는 하루 평균 33척이 해협을 통과했다.