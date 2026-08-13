정부 주택공급 대책에 서울시 “그린벨트 훼손 안돼···서울 패싱 유감”

국제업무지구 내 주택공급규모 여전히 이견차

서울시가 13일 정부 주택 공급대책과 관련해 “의미 있는 진전”이라면서도 “주택 공급에 필요한 핵심 과제가 빠졌다”고 밝혔다. 그린벨트 해제와 관련한 내용은 서울시와 충분한 사전협의가 없었다고 비판했다.

명노준 서울시 주택실장은 이날 브리핑을 열고 “서울시가 정부에 지속적으로 건의해 온 사항 중 일부가 반영된 것은 의미가 있다”고 말했다. 서울시가 줄곧 요구해 온 재개발 조합설립 동의율 하향 조정과 이주비 대출 담보인정비율 개선 등이 이번 정부 발표에 담겼다.

국토교통부는 이번 발표에서 재개발 조합설립 동의율을 기존 75%에서 70%로 낮추고, 정비사업 이주비 대출 담보인정비율(LTV) 산정 기준을 바꿨다. 기존에는 정비사업 이전의 기존 토지·건물 가치인 ‘종전자산평가액’을 기준으로 LTV를 적용했는데, 정비사업 완료 후 신축주택에 대한 ‘종후자산평가액’을 LTV산정 기준으로 삼을 수 있게 함으로써 사실상 이주비 대출한도가 늘어나는 효과가 생긴 것이다.

명 실장은 “현재는 이주비 대출의 LTV가 40%인데 종가를 기준으로 하게 되면 LTV가 70%까지 올라갈 수 있다”고 말했다. 하지만 여전히 대출 한도가 있어 주민들의 이주비 부담이 모두 해소되는 것은 아니라는 게 서울시 설명이다. 현재 서울시가 자체 재원으로 부담하고 있는 추가 이주비 지원 역시 정부의 향후 대책에 맞춰 검토하기로 했다.

다만 서울시가 줄곧 요구해온 조합원 지위양도 제한 완화와 민간 정비사업 용적률 상향, 재개발 임대주택 의무비율 조정 등은 이번 대책에 포함되지 않았다. 명 실장은 “이번에 반영되지 않은 과제들이 사업성과 거래 여건에 직접 영향을 미치는 핵심 과제”라며 “추가적인 개선이 필요하다”고 말했다.

그린벨트 해제와 관련해서는 기존 반대 입장을 명확히 했다. 명 실장은 “미래세대의 자산인 녹지를 활용한 주택 공급은 최후의 수단이어야 한다”며 “직장과 교통·생활 인프라가 갖춰진 도심의 재개발·재건축을 우선 추진해야 한다”고 말했다.

용산국제업무지구의 주택 공급 규모와 관련해서는 정부와 서울시가 여전히 합의점을 찾지 못한 것으로 확인됐다. 정부는 이날 용산국제업무지구 주택 착공 시점을 2028년으로 못 박았지만 서울시는 “아직까지 주택 규모도 확정하지 않았다”고 밝혔다.

명 실장은 “현재까지 협의해서 확정됐다는 이야기는 (실무부서로부터) 듣지 못했다”며 “협의하고 있는 과정으로 이해해달라”고 말했다. 서울시가 제시한 용산국제업무지구 내 공급 규모는 6000가구로, 정부안(1만 가구)과 차이가 있다. 서울시는 정부 대책에 포함되지 않은 과제들에 대해서도 후속 협의를 이어가겠다는 방침이다.

오세훈 서울시장은 이날 자신의 페이스북에 “시민의 삶과 주택 시장에 중대한 영향을 미치는 대책을 마련하고 발표하는 과정에서 서울시와 충분한 사전 협의가 이루어지지 않은 점은 깊은 유감”이라며 “주택 공급과 정비 사업의 상당 부분을 실제 현장에서 집행하는 서울시가 정책 결정 과정에서 사실상 배제된 채 일방적으로 결과를 전달받는 방식은 바람직하지 않다”고 지적했다.