경남 가뭄에 군부대까지 출동···소방 물탱크차 16일까지 동원 연장

극심한 가뭄을 겪는 경남에 국가소방동원령이 발령된 가운데 소방당국을 비롯해 산림청과 육·해·공군이 급수 지원에 나섰다. 소방청은 13일 종료되는 소방 물탱크차 동원을 100대로 줄여 16일 오후 6시까지 연장하기로 했다.

13일 경남소방본부 등에 따르면 이날 전국 16개 소방본부 소속 물탱크차 200대와 소방인력 400명, 경남소방본부 자체 차량 21대가 급수를 지원하고 있다.

여기에 육군 제39보병사단 차량 15대가 함안군에 추가로 투입했다. 이후 산림청과 공군 제3훈련비행단, 공군교육사령부, 해군 진해기지사령부 등도 급수를 지원할 예정이다.

이날 소방·군부대·지자체 등이 지원한 차량 345대는 가뭄 단계가 ‘심각’ 수준인 밀양·거제·함안·의령·창녕을 중심으로 각 지역으로 분산 배치됐다. 소방 물탱크차 등은 지난 12일 오후 6시 기준 총 653회에 걸쳐 4769t의 용수를 공급했다. 경남 18개 시·군 평균 저수율은 32.8%로 평년(70.8%) 대비 46.3% 수준에 머물고 있다.

소방청은 경남소방본부의 요청으로 소방 물탱크차 지원 기간을 연장했다. 농업용수 가뭄 ‘심각’ 단계 시·군이 기존 4곳(밀양·거제·함안·의령)에서 5곳(창녕 추가)으로 늘어남에 따른 조치다.

소방청은 동원 물탱크차를 100대로 조정하는 대신 강우 예보가 있는 16일까지 지원 기간을 사흘 연장했다. 확보한 물탱크차 100대는 심각 단계 5개 시·군에 20대씩 나눠 배치해 농업용수와 생활용수를 집중적으로 공급할 계획이다.