트럼프 SNS 0.001초 먼저 보는 데 월 1억···미 언론단체 “대통령이 정보 장사” 소송

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 SNS 게시물을 돈을 낸 고객에게 일반 대중보다 먼저 제공하는 서비스를 출시하자 미국 언론단체들이 이를 “대통령직을 이용한 사적 이익 추구”라며 소송을 제기했다. 관세, 전쟁, 외교 정책 등 금융시장에 영향을 미치는 대통령의 발언을 유료 상품으로 판매하는 것은 헌법에 어긋나는 이해충돌이라는 취지다.

트루스소셜 ‘0.001초’ 먼저 보는 데 월 최대 1억4000만원

미국 언론자유재단과 탐사보도 매체 디인터셉트는 12일(현지시간) 뉴욕 맨해튼 연방법원에 트럼프 대통령과 백악관 고위 참모 2명, 트럼프미디어앤드테크놀로지그룹(TMTG)을 상대로 소송을 제기했다.

논란의 중심에는 TMTG가 이달 출시한 ‘트루스 API’가 있다. 이 서비스는 월 6만~10만달러(약 8500만~1억4100만원)를 내는 고객에게 트럼프 대통령의 트루스소셜 게시물을 일반 이용자보다 수 밀리초(㎳) 먼저 전달한다. 1밀리초는 0.001초다.

TMTG는 주로 헤지펀드와 초단타매매 업체 등을 대상으로 트루스 API를 판매하고 있다. 현재 약 10개 업체와 계약한 것으로 알려졌다. TMTG는 기관투자자 뿐만 아니라 개인 투자자, 인공지능 기업, 주요 언론사 등으로 판매를 확대하는 방안을 추진 중이다.

트럼프 한 마디에 시장 출렁···‘정보 선점’이 돈 된다

문제는 트럼프 대통령의 게시물이 금융시장에 미치는 영향력이다. 그는 관세, 대외정책, 전쟁, 특정 기업에 대한 입장을 자신의 SNS를 통해 수시로 밝혀왔고, 직후 주가와 원자재 가격, 환율 등이 크게 움직이는 일이 반복됐다. 파이낸셜타임스(FT)는 월가에서 그의 글을 ‘시장을 움직이는 게시물(market-moving posts)’이라고 부른다고 전했다.

TMTG도 홍보자료에서 “도널드 트럼프가 진실을 말할 때 세상은 반응한다”며 대표적인 사례 10건을 소개했다. 회사는 트럼프 대통령이 지난해 4월9일 “지금이 바로 매수 적기입니다!!!”라고 올린 게시물이 S&P500 시가총액 4조달러 회복에 영향을 미쳤다고 홍보했다. 지난 6월 이란을 향해 “오늘 밤 매우 강력하게 공격할 것”이라고 올린 글도 국제 유가를 장중 6% 가까이 끌어올린 사례로 제시했다.

트럼프 대통령은 최근에도 이란과의 협상 상황, 관세 정책, 엔비디아와 애플 등 특정 기업에 대한 발언을 잇달아 내놓으며 시장 변동성을 키우고 있다.

주식 시장에서는 수 밀리초의 정보 격차가 막대한 수익으로 이어진다. 한 주식 인프라 기업 최고경영자(CEO)는 FT에 “이 분야에서는 밀리초 단위의 차이가 매우 중요하다”며 “고빈도 거래 회사와 퀀트 헤지펀드라면 이 서비스를 원할 것”이라고 말했다. 한 헤지펀드 임원도 “이런 정보를 조금만 늦게 알아도 큰 손해를 볼 수 있기 때문에 결국 돈을 내고 이용할 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

언론 “대통령 정보로 돈벌이”···TMTG “좌파들의 정치 소송”

원고 측은 대통령이 정부 관련 정보를 트루스소셜에서 독점적으로 공개하거나 유료 가입자에게 먼저 제공하지 못하도록 법원이 막아달라고 요청했다. 이들은 “대통령이 시장에 영향을 미치는 정부 정보를 자신의 사기업을 통해 돈을 내는 사람들에게 먼저 제공하면서 개인적 이익을 얻고 있다”며 “이는 심각한 이해충돌이자 헌법에 위배되는 행위”라고 주장했다.

또 언론사들이 유료 가입자보다 늦게 대통령의 발언을 접하게 되면 취재 경쟁에서 불리해지고, 게시물 아카이브 접근도 제한돼 언론의 감시 기능이 훼손된다고 지적했다.

TMTG는 즉각 반발했다. 회사 측은 “트럼프 대통령의 발언은 다양한 플랫폼과 언론을 통해 동시에 확산되고 있으며 다른 언론사들도 유료 API를 판매하고 있다”며 “좌파 활동가들이 법원을 정치적으로 이용해 또다시 트럼프를 검열하려 하고 주주들에게 피해를 주려 한다”고 주장했다.

TMTG는 2분기 실적에서 2억3800만달러(약 3388억원)의 순손실을 기록했다. 회사는 트루스 API와 핵융합 사업 등을 새로운 성장동력으로 육성하겠다는 계획을 밝혔다.