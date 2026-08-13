데이터센터 몰리는 인도, 물 부족에 주민 신음···“물 소비량 공개 등 투명성 규정 필요”

최근 전 세계 빅테크 기업들의 새로운 인공지능(AI) 인프라 거점이 된 인도에서 주민들이 물 부족으로 고통받고 있다는 보도가 나왔다. 전문가들은 거대 기업들의 물 소비량 공개를 의무화하고 데이터센터 승인 단계부터 수자원 확보 가능성을 고려해야 한다고 조언했다.

독일 매체 도이체벨레(DW)는 12일(현지시간) 인도 뉴델리 인근 가지아바드시의 코라 지역을 비롯한 물 부족 지역 주민들이 데이터센터 구축으로 피해를 보고 있다고 보도했다. 이 지역 주민협회장인 디팍 조시는 DW에 “우리는 지하수에 의존하고 있다”며 “어떤 지역에선 물을 얻기 위해 300ｍ 이상을 파야 한다”고 말했다.

코라 지역 주민 대부분은 여전히 매달 공동 우물에서 요금을 내고 물을 길어가고 있다. 조시는 “시추공으로 뚫는 것조차 영구적인 해결책은 아니다. 수위는 언제든 떨어질 수 있다”며 “상황이 너무 심각해서 이미 많은 이들이 다른 곳으로 이사갔다”고 말했다.

오랫동안 안정적인 물 공급에 어려움을 겪어온 코라 지역 인근에 최근 데이터센터가 세워지면서 물 부족 상황이 악화하고 있다. 이곳은 인도 아다니그룹과 미국의 글로벌 데이터센터 운영업체 에지콘넥스가 합작 투자해 만들어졌다. 인도지하수위원회(CGWB)에 따르면 2024~2025년 가지아바드시에서 연간 추출 가능한 지하수 자원 대비 취수된 물의 양은 272%에 달했다.

인도 에너지·환경·수자원 위원회(CEEW)의 고위 관계자인 프라티크 아가르왈은 “(가지아바드시 옆 도시인) 노이다에선 도시 수요가 급증하고 지하수가 여전히 주요 수원이라 물 부족 현상이 특히 심각하다”고 설명했다. 세계자원연구소(WRI) 인도 지부가 지난 5월 낸 보고서를 보면 인도 데이터 센터 절반 이상이 물 부족 지역에 있다.

최근 인도 해안가를 따라 해외 빅테크 기업들의 데이터센터 공사가 속속 진행되고 있다. 구글은 역대 최대 규모의 인도 투자 사업으로 인도 남부 안드라프라데시주 비사카파트남시에 데이터센터 허브를 건설하고 있다. 올해 초 인도 정부는 해외 고객에게 서비스를 제공하기 위해 인도 내 데이터센터를 이용하는 외국 기술 기업에 20년간 세금 감면 혜택을 발표했다. 이미 인도엔 300여개의 데이터센터가 들어서 있다.

물 부족 현상과 환경 오염 문제가 본격화되면서 반발이 이어지고 있다. 최근 비사카파트남 지역 주민들은 ‘우리는 데이터를 마실 수 없다’는 문구가 적힌 현수막을 들고 시위를 벌였다. 안드라프라데시주 고등법원은 환경단체 ‘잘 비라다리(물 공동체)’가 데이터센터 사업이 인근 저수지를 과도하게 사용해 물 공급을 위협할 수 있다며 제기한 공익 소송을 심리하고 있다. 인도의 데이터센터 물 소비량은 지난해 약 1억5000만t에서 2030년 두 배로 늘어날 것으로 추산된다.

전문가들은 투명성 의무 규정이 없는 점을 문제로 지적하고 있다. 현재 인도에선 기업이 지하수 추출을 하기 위해선 허가를 받아야 하지만 실제 소비량을 공개할 필요는 없다.

CEEW의 아가르왈은 “수자원과 전력에 대한 단계별 효율성 기준을 마련하고, 의사결정권자들이 데이터센터를 승인하기 전에 부지와 전력 인프라뿐만 아니라 수자원 확보 가능성도 함께 고려해야 한다”고 말했다. 샤오레이 렌 캘리포니아대학교 부교수도 인도 매체 더힌두에 “물 부족 지역은 더욱 엄격한 센터 허가 절차, 가뭄 제한 조치, 재활용수 사용 확대 등을 요구할 수 있어야 한다”고 말했다.

인도 국립법학대학 환경법·교육·연구·옹호 센터의 공동 센터장인 가야트리 나이크는 이 문제가 물이 부족할 때 결국 누구에게 우선권이 주어질지에 대한 질문을 던진다며 “이는 사회적·분배적 불공정으로 이어질 수 있다”고 지적했다.