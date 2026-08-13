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본문 요약

경북 구미에서 수도관이 파손돼 1만4000여가구의 수돗물 공급이 끊기면서 주민들이 불편을 겪고 있다.

수도관 복구를 마치더라도 고지대 등 일부 지역은 수돗물 공급이 정상화되기까지 추가 시간이 걸릴 수 있다고 설명했다.

구미시 관계자는 "지역별 급수 상황을 확인하면서 주민 불편을 최소화할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

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구미 수도관 파손에 1만4000여가구 단수···무더위 속 주민 불편

입력 2026.08.13 17:01

  • 김현수 기자

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구미에 대규모 단수 상황이 발생한 13일 형곡1동행정복지센터에서 주민들이 시에서 지급하는 생수를 가져가고 있다. 연합뉴스

구미에 대규모 단수 상황이 발생한 13일 형곡1동행정복지센터에서 주민들이 시에서 지급하는 생수를 가져가고 있다. 연합뉴스

경북 구미에서 수도관이 파손돼 1만4000여가구의 수돗물 공급이 끊기면서 주민들이 불편을 겪고 있다.

13일 구미시에 따르면 전날 오후 10시쯤 구미시 형곡동에서 수도관 접합 부분에 누수가 발생했다.

구미시는 사고 발생 직후 긴급 복구공사에 들어가 애초 5시간가량 단수가 이어질 것으로 예상했다. 하지만 복구 작업이 지연되면서 형곡1·2동 아파트와 빌라, 단독주택 등 1만4945가구가 단수 피해를 겪고 있다. 인근 송정동 일부 지역에서도 수돗물 공급이 끊겼다.

낮 기온이 30도를 웃도는 무더위 속에 단수가 장시간 이어지면서 주민 불편도 커지고 있다. 일부 주민들은 마트와 편의점 등에서 생수를 사들이며 생활용수를 마련하고 있는 것으로 전해졌다.

구미시는 이날 형곡1·2동 행정복지센터에서 생수와 비상급수팩을 주민들에게 나눠주고 있다. 급수차를 이용해 상가와 아파트 물탱크에도 물을 공급하고 있다.

시는 복구 상황을 고려해 형곡동과 송정동 일부 지역의 단수 시간을 오는 14일 오전 8시까지 연장했다. 수도관 복구를 마치더라도 고지대 등 일부 지역은 수돗물 공급이 정상화되기까지 추가 시간이 걸릴 수 있다고 설명했다.

구미시 관계자는 “지역별 급수 상황을 확인하면서 주민 불편을 최소화할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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