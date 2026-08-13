러-우 흑해 공격으로 곡물 시장 출렁···“2023년 곡물 수송로 붕괴 재현 우려”

미국, 우크라에 “흑해 유조선 드론 공격 중단 부탁”

최근 격화된 러시아와 우크라이나 간의 흑해 공습으로 전 세계 곡물 시장이 출렁이고 있다. 러시아의 우크라이나 흑해 상선 공격으로 곡물 수출에 차질이 빚어졌던 2023년과 유사한 상황이 펼쳐질 수 있다는 평가가 나오고 있다.

블룸버그통신은 12일(현지시간) 러시아 흑해의 항구 노보로시스크에 있는 러시아 최대 곡물 터미널 3곳이 우크라이나의 대규모 무인기(드론) 공격으로 피해를 입어 운영을 중단했다고 보도했다. 이번 공습은 11일 밤중에 이뤄진 것으로, 8세 아동을 포함한 3명이 사망하고 24명이 부상을 당한 것으로 전해졌다. 드론 공격으로 송수관이 파손돼 도시의 상수도 공급이 끊기자 당국은 비상사태를 선포했다.

이 지역은 러시아의 점령지인 크름반도와 가까운 곳으로, 전쟁 초기 러시아가 크름반도에 정박한 러시아 함선들의 피해를 줄이기 위해 함선의 상당수는 옮긴 곳이다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 엑스를 통해 러시아 기지를 공격하기 위해 드론과 미사일 등을 동원한 “독보적인 작전”을 펼쳤다고 밝혔다.

비교적 잠잠하던 흑해 지역에서의 공습이 올여름 들어 증가하고 있다. 지난주 러시아도 흑해에 있는 우크라이나 오데사 지역의 주요 항구 3곳을 공격했다. 이 지역 검찰청에 따르면 러시아 드론과 미사일이 이 지역에서 지난 두 달간 57척의 선박을 공격했고 최소 21명이 사망했다.

양국 간 공습이 거세지면서 전 세계 곡물 공급에 차질이 생길 수 있다는 우려가 커지고 있다. 두 나라는 전 세계 밀 수출량의 4분의 1 이상을 차지하는 세계 최대 곡물 수출국으로, 많은 빈곤국에 필수적인 식량 공급원이다. 이날 시카고 선물 시장에서 밀 선물 가격은 최대 4% 급등하며 3주 만에 가장 큰 상승 폭을 기록했다. 지난달엔 밀 선물 가격이 2023년 말 이후 처음으로 부셸당 7달러를 넘어섰다.

세르히 보브크 우크라이나 운송전략센터 소장은 월스트리트저널(WSJ)에 “현재 우리는 2023년 곡물 수송로가 붕괴했을 때와 유사한 상황에 있다”고 말했다. 2023년 러시아는 우크라이나의 흑해 항구를 여러 차례 공격하며 곡물 수출을 어렵게 만들었다. 최근 우크라이나는 상황을 해결하기 위해 유엔안전보장이사회 긴급회의 소집을 촉구했다. 러시아 농림부도 이날 발트해와 카스피해 연안 항구·극동 지역·육로 등 농산물 수출 대체 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

두 나라가 경제적 타격을 노린 공습을 이어가면서 다른 국가들도 자국의 피해를 최소화하기 위한 대응에 나섰다. 파이낸셜타임스(FT)는 12일 JD 밴스 미국 부통령이 지난달 말 젤렌스키 대통령에게 전화해 러시아 외 타국 선박에 대한 공격을 자제할 것을 촉구했다고 보도했다. 미국과 이란 간의 갈등으로 이미 에너지 가격 상승 우려가 큰 상황에서, 러·우 전쟁 여파로 흑해에 있는 미국 주요 에너지 기업들까지 피해를 입는 상황을 막기 위한 것으로 풀이된다.