한국 반도체주 숨통 트이나··· 미국 물가 상승률 둔화, 연준 금리 동결 기대↑

코스피·코스닥 지수가 나흘째 나란히 상승하면서 13일 국내 증시 시가총액이 6000조원대를 회복했다. 전날 미국 소비자물가 상승률이 둔화해 미국 기준금리 인상 가능성이 줄어들고, 미국 인공지능(AI) 클라우드 업체의 호실적이 나오자 국내 반도체주에 호재로 작용한 것이다. 이날 삼성전자와 SK하이닉스는 4~5%대 급등했다.

이날 코스피는 234.30포인트(3.56%) 오른 6813.34로 장을 마쳤다. 나흘간 8.8% 올랐다. 코스닥도 2.46포인트(0.29%) 오른 861.37로 마감했다.

이로써 이날 장 마감 시점 기준 국내 증시(코스피+코스닥+코넥스) 시가총액 총합은 6097조4160억원으로 집계됐다. 국내 증시 시가총액이 6000조원을 회복한 건 지난달 23일 이후 15거래일 만이다.

지수 상승에 영향을 준 건 전날밤 나온 미국 물가 지표다. 지난 12일(현지시간) 미국 노동부 노동통계국은 7월 미국의 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.4% 상승했다고 밝혔다. 지난 6월(3.5%) 대비 상승률이 둔화했다. 전월 대비 상승률도 0.1%에 그쳤다. 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 전년 대비 2.5% 올라 역시 6월(2.6%) 대비 상승률이 둔화했다.

미국의 고용지표가 악화한 데 이어 물가 상승 압력도 줄어들면서 오는 9월 미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 인상하지 않고 동결할 것이란 관측이 힘을 얻자 메모리 반도체주가 주도하는 한국 주식시장에 호재로 작용했다.

미 연준은 물가가 가파르게 오르고, 고용 상황이 좋을 때 기준금리를 올려서 물가를 잡는데, 이달 들어 고용과 물가 지표 모두 그 반대 방향을 가리키기 때문이다. 지난 7일 발표된 7월 미국 비농업 부문 취업자 수는 전월 대비 2만3000명 감소해 8만명이 늘어날 것이란 시장 전망과 크게 어긋난 바 있다.

연준이 기준금리를 올리지 않을 것이란 전망이 커지면, 미국의 장기국채 금리가 내리면서 미국 국채에 쏠릴 투자금을 각국의 주식시장으로 분산한다. 미국 인공지능(AI) 기업들은 채권을 통한 자금 조달 비용을 낮출 수 있다. 이는 이 기업들에 메모리 반도체를 납품하는 삼성전자와 SK하이닉스와 한국 주식시장에도 호재로 작용할 가능성이 크다.

미국 AI 클라우드 업체 코어위브와 서버 제조사 슈퍼마이크로컴퓨터의 ‘깜짝 실적’ 소식도 국내 증시를 반색하게 한 요인으로 꼽힌다.

이재원 유안타증권 연구원은 “미국 물가 부담 완화와 AI 인프라 투자 기대가 맞물리며 반도체 대형주 중심으로 외국인 자금이 유입돼 코스피가 강하게 상승했다”고 분석했다.

변수는 중동 전쟁 장기화다. 미국과 이란의 호르무즈 개방 협상이 교착 상태에 빠지면서 이날 10월 인도분 브렌트유 선물 종가는 전장 대비 0.1% 오른 배럴당 88.98달러로 배럴당 90달러 바짝 다가섰다. 고유가가 이어지면 미국의 물가 오름세도 다시 가팔라지면서 연준의 기준금리 인상 압력이 다시 커질 수 있다.