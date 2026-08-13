‘동해안 지구 고정간첩단’ 50여년 만에 누명 벗었다···유족들 “집안 완전히 무너졌는데, 이게 말이 되냐”

‘국가보안법 위반 혐의’로 기소된 고 이동근·김호섭씨 재심서 무죄

50여년 전 간첩으로 몰려 불법 구금과 고문을 당했던 ‘동해안 지구 고정간첩단’ 사건의 납북귀환 어부들이 재심을 통해 누명을 벗었다.

춘천지법 강릉지원 형사2부(이배근 부장판사)는 13일 국가보안법 위반 혐의로 기소된 고 이동근·김호섭씨에 대한 재심 선고공판을 열고 무죄를 선고했다.

동해안 지구 고정간첩단 사건은 1964년 동해안에서 조업 중 북한에 납치됐다가 풀려난 어부들에게 육군보안사령부가 간첩단이라는 누명을 씌우고, 불법 구금과 고문으로 허위 자백을 받아 처벌한 사건이다.

선장 이동근씨와 선원 김호섭씨는 이 사건의 주동자로 지목돼 징역형 15년을 선고받고 복역했다.

유족들은 두 사람의 수사 과정에서 장기간 불법 구금과 고문이 있었고, 이로 인해 허위자백을 했다며 2023년 6월 14일 춘천지법 강릉지원에 재심 청구서를 냈다. 이후 춘천지법 강릉지원은 지난 5월 이들에 대한 재심 개시를 결정했다.

유족 측은 선고 직후 기자회견을 열고 이번 판결에 대한 소감을 밝혔다.

고 이동근씨 아들 이정원씨는 “아버지가 간첩으로 몰려 집안이 완전히 무너졌다”며 “세상에 이게 말이 되냐”고 말했다.

이들의 변호를 맡은 법무법인 원곡 서창효 변호사는 “늦었지만, 피고인들에 대해 무죄가 선고되고 그 억울함이 해소된 부분에 대해서는 다행이라고 생각한다”며 “무죄 판결은 끝이 아니라 피고인과 그 유족들의 피해와 명예 회복을 하기 위한 첫 시작이라 생각한다”고 말했다.