정부가 13일 수도권에 23만가구 이상의 주택을 추가 공급하고 프로젝트파이낸싱(PF) 보증 지원을 대폭 늘리는 등 내용이 담긴 부동산시장 안정을 위한 공급·금융 대책을 발표했다. 신규 택지 조성 기간을 절반 가까이 단축하고 가계대출 총량을 두 배로 확대하는 등 파격적인 방안이 포함돼 있다. 집값과 전월세 가격이 동반 급등하며 불안감이 고조되는 수도권 주택시장을 공공은 물론 민간 공급도 최대한 늘리는 총력전으로 안정시키겠다는 정부의 의지가 보인다.

정부는 서울 강서지구 등 신규 공공주택지구에 약 10만가구를 포함해 수도권에 ‘23만가구+α’를 추가 공급하기로 했다. 신규 택지 발표부터 착공까지 소요 기간을 현행 68개월에서 37개월로 대폭 단축해 사업 속도를 높이기로 했다. 지난 1·29 대책에서 발표한 서울 태릉골프장 등 총 6만가구 도심 공급 부지도 인허가 절차 병행 등을 통해 2030년까지 모두 착공하는 등 사업에 속도를 내기로 했다. 재건축·재개발 등 민간 정비사업도 지원하기 위해 재개발조합 설립 동의율 하향 조정, 이주비대출 확대 등 각종 지원과 규제 완화를 할 계획이다. 부동산시장 안정을 위해서는 공급의 현실화가 시급한 만큼 정부가 ‘속도전’을 선언한 것은 바람직스러운 방향이다.

다만 신규 택지 개발은 주민들과의 갈등, 지방자치단체의 인허가, 환경영향평가 등의 과정에서 지연이 발생할 여지가 상존한다. 정부는 이 과정들이 원활하고 신속하게 진행될 수 있도록 관계부처 간 공조 체제를 구축하고 해당 지자체들과도 긴밀한 협의를 해야 할 것이다.

정부는 주택 실수요자들을 지원할 대출 여력을 확보하기 위해 1.5%까지 낮춘 가계대출 총량관리 증가율 목표치를 3.0%로 늘리기로 했다. 이 조치로 30조원가량의 대출 여력이 추가로 생겨, 최근 ‘대출 오픈런’까지 해야 하는 실수요자들의 숨통이 트일 것으로 보인다. 아울러 정비사업 관련 대출인 이주비·중도금·잔금대출은 가계대출 총량관리 목표에서 별도 관리하기로 했다. 주택 공급 사업자 금융 지원도 강화된다. 부동산 PF 보증 지원을 현재 26조3000억원에서 ‘47조8000억원+α’로 늘린다. 최근 주택 공급 부진은 높은 금리와 공사비 상승 등으로 사업성이 악화한 영향이 큰데, 부동산 PF 지원 확대가 사업 추진에 도움이 될 수 있다.

그러나 부동산 대출 확대는 가뜩이나 고공행진 중인 가계부채의 폭증을 초래할 위험이 있다. 또한 재건축 활성화가 집값 상승을 더 자극할 수도 있어 경계해야 한다. 부동산 대출이 투기적 수요로 흐르지 않고 온전히 실수요자들에게 가도록 정부의 면밀한 감독이 필요하다.

이번 대책의 성패는 국민이 얼마나 빨리 체감할 수 있느냐에 달려 있다. 정부는 제시한 정책이 차질 없이 이행되도록 관리에 만전을 기해야 한다. 부동산시장 안정은 정부뿐 아니라 지자체의 책임이기도 하다. 정부가 정비사업 분야에서 그동안 서울시가 요구했던 지원 방안을 대폭 수용한 만큼 서울시도 재건축·재개발만 고집할 것이 아니라 신규 공공택지 조성 등에 적극 협조할 것을 당부한다.