마라탕·훠궈·밀크티 등이 유행하면서 ‘C-스타일’로 불리는 중국풍 문화가 한국 젊은이들의 일상에 빠르게 스며들고 있다. 중국을 향한 정치적 반감이 높은 10~20대를 중심으로 중국 문화에 대한 호감이 높아지는 새로운 흐름도 나타나고 있다. 실용성과 가성비를 중시하는 젊은이들의 ‘C-스타일’ 소비는 중국을 직접 찾는 여행 등으로까지 이어지며 하나의 ‘문화 현상’으로 확장하고 있다.



물론 “중국 브랜드의 인기가 곧 중국에 대한 호감 증가”를 의미하지는 않는다. 다만 젊은이들에게 “새로운 접촉면이 형성되고, 이것이 한·중 상호 우호 정서를 확대할 잠재력이 있다”는 점은 주목할 만하다. 고든 올포트는 “집단 간 반복적인 접촉이 편견을 완화하고 상호 이해를 증진한다”고 주장한다. 이러한 측면에서 한국 젊은이들의 중국 문화와 브랜드에 대한 접촉이 늘어나는 것은 문화 소비를 통한 정서 순화라는 측면에서도 눈여겨볼 포인트다.



한·중 간, 이른바 정서 갈등, 상호 비호감 확대, 청년세대 인식 악화, 온라인 혐오, 정치와 감정의 악순환 등을 보면 그 안에 뿌리 깊은 국민 ‘감정’이 자리하고 있다. 그런데도 최근 한국의 10대와 20대 등 젊은이들이 주로 음식, 여행, 카페, 패션, 라이프 스타일 등에서 중국을 자발적으로 소비·경험하고 있다. 이는 국민 ‘감정’ 회복 측면에서 매우 중요하고 새로운 변화이다.



우리가 익히 알고 있듯이 사람은 모르는 대상은 싫어하고, 자주 접하는 대상은 덜 낯설어한다. 모든 접촉이 단기간 내에 편견을 줄이는 것은 아니다. 오히려 편견을 고착하는 측면도 없지 않다. 하지만 “반복적으로 접촉하면 고정관념과 편견이 감소하고 상호 이해가 증가한다”는 사실은 분명하다. 이러한 점에서 중국을 추상적인 ‘적’이 아니라 실제 경험하는 ‘대상’으로 바꾸는 젊은이들이 만들어가고 있는 이 새로운 변화를 주목해야 한다.



이러한 변화를 일부 젊은이들의 자연스러운 현상으로만 볼 것이 아니라 양국 관계 개선의 사회적 기반으로 적극 활용해야 한다. “직접 경험은 편견을 줄인다”는 점에서 중국을 직접 경험하려는 젊은이들을 더욱 고무할 필요가 있다. 기업·대학·언론·지방정부도 이러한 변화에 동참해야 한다. 정부 역시 젊은이들의 새로운 움직임을 양국 관계 개선의 사회적 자산으로 삼아야 한다. 접촉이 우호를 만들고, 우호가 신뢰를 쌓으며, 신뢰가 안정적인 양국 관계의 기반이 된다. 정부는 양국 젊은이들이 양질의 교류 기회를 넓힐 수 있는 정책 환경을 조성하는 데 힘써야 한다. 젊은이들의 교류를 국가전략 차원으로 끌어올릴 필요가 있다.



한·중 간에는 양자·역내·글로벌 이슈가 복합적으로 얽혀 있고 지정학적 변수도 여전히 작동해 관계 개선과 발전이 쉽지 않다. 하지만 국민 간 신뢰는 일상의 교류를 통해 조금씩 회복할 수 있다. 최근 한국 젊은이들이 일상에서 중국을 경험하는 ‘생활문화’가 확산하는 것은 단순한 소비 흐름의 변화가 아니라 미래 한·중관계의 새로운 가능성을 보여준다. 정부와 사회는 이러한 변화를 전략적으로 지원해야 한다. 시불가실(時不可失)이라는 말처럼 우호적인 분위기가 움트는 기회를 놓치지 말고, 한·중 우호 정서의 확대 기회로 적극 활용하는 지혜가 필요하다.