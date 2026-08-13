너무나 당연하지만 간과하는 사실이 하나 있다. 인간의 많은 문제는 결국 아버지와 어머니, 그리고 자녀라는 가족의 삼각관계 안에서 비롯된다는 것이다. 사람은 부모에게 사랑과 이해, 지지를 받으며 자라야 건강한 성인으로 성장할 수 있다. 부모의 사랑을 충분히 받지 못한 사람은 아무리 나이가 들어도 애정에 목말라하고, 부모가 돼서도 자녀에게 어떻게 사랑을 주어야 하는지 제대로 알지 못하는 경우가 많다. 어린 시절 부모와 맺은 관계는 평생에 지대한 영향을 미친다. 그만큼 부모가 된다는 것은 중요하면서도 두려운 일이다.



심리학 공부를 하면서 내 부모에 대해 생각하게 됐다. 어린 시절 아버지와의 관계는 참 좋았다. 장손으로서 기대와 사랑을 듬뿍 받으며 살았다. 그러나 사춘기에 접어들 무렵 가세가 급격히 기울면서 아버지의 성격도 변했다. 특히 심했던 아버지의 돈에 대한 집착이 불안감 때문임을 알게 된 것은, 내가 그 시절 아버지 나이가 된 뒤였다. 그전까지는 모든 일을 돈의 관점에서 보고 지나치게 인색한 아버지를 이해할 수 없었다. 이해할 수 없으니 미운 건 당연했다. 절대로 아버지처럼은 살지 않겠다고 다짐하고 또 다짐했다.



무엇보다 힘들었던 점은 부모님과 대화를 나눌 수가 없었다는 것이다. 많은 세월이 지난 지금까지도 텔레비전에 부모와 자식이 정답게 대화하는 장면이 나오면 무심히 넘길 수가 없다. 가슴 깊은 곳에서부터 부러움과 외로움, 원망과 슬픔이 울컥 치밀어 오르기 때문이다.



책을 잔뜩 사들여서 쌓아두는 것도 부모와의 관계에서 비롯된 버릇이다. 내 문제를 귀 기울여 들어주고 조언해 주는 사람의 부재 때문이었다. 부모와의 단절된 관계, 속 깊은 대화를 나눌 수도 없고 인생의 지침을 들을 수도 없는 건조한 관계에서 오는 극심한 결핍감을 채우기 위해 성당에 나가기 시작했다. 신학교에도 들어갔다. 뜻이 있어서라기보다는 아버지를 보는 것이 답답했고, 인생이 아버지처럼 끝날까 봐 두려웠고, 집이 숨 막히는 곳이었기 때문이다. 하지만 신학교에서도 내 안의 문제에 대해 대화를 나눌 사람은 없었다.



대화할 사람을 찾아 헤매다 지쳐 결국 책에 의존하게 된 것이다. 그렇게 시작된 독서 편력이 지금은 중독이 돼버렸다. 하루라도 술을 마시지 않으면 또다시 술을 찾는 사람처럼, 하루라도 책을 읽지 않으면 종일 마음이 불편하고 허전해 잠자리에 들기 직전이라도 꼭 책을 읽게 된다. 그러나 아무리 서가를 가득 채우고, 더 이상 책 꽂을 자리가 없어 바닥에 높다랗게 쌓아두어도 결핍감은 사라지지 않았다. 책이 인생의 가장 좋은 길잡이인 것은 분명하지만 사람이 채워야 할 모든 부분을 채워주지는 못한다. 대화에 대한 갈증이 풀리지 않아서 어쩌다 말이 통하는 사람을 만나면 밥을 사고 술을 사며 그 사람을 붙들고 걸신들린 사람처럼 꽁꽁 묻어둔 이야기를 쏟아냈다.



많이 미워했음에도 불구하고 아버지는 내 인생에 크나큰 영향을 미쳤다. 자수성가했으나 제대로 당신 인생을 피워내지 못한 아버지를 보며 왜 남들처럼 부동산 투기로 떼돈도 못 벌고 저렇게 꽉 막혔을까 생각하기도 했다. 생산적 활동은 전혀 하지 않으면서 돈을 잘 벌지 못한다고 아버지를 원망했으니 돌이켜보면 나야말로 아버지를 탓할 자격이 없는 사람이었다.



심리학 공부를 하며 알게 됐다. 열등감은 칭찬을 해주지 않은 아버지로 인한 자신감과 자존감 상실 때문이라는 것을, 아버지에 대한 미움은 아버지로부터 인정받고 싶은 마음이 좌절됐기 때문이라는 것을.



이제 미움도 원망도 많이 줄어들었다. 아버지는 하느님이 아니다. 나처럼 상처 입고 미숙하고 불완전한 한 인간일 뿐이다. 부모를 용서하지 않는 한 우리는 어린아이의 상태에서 한 발짝도 나아갈 수 없다. 성숙한 어른이 되려면, 또 좋은 부모가 되려면 먼저 부모를 용서하고 나 자신을 용서해야 한다. 그래야 자녀에게 올바른 사랑을 줄 수 있다.