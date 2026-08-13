[정지아의 선물]김치만두

구례 내려와 아쉬운 게 몇 가지 있다. 그중 으뜸은 평양냉면이요, 둘째는 만두다. 그도 그럴 것이 냉면과 만두는 남도 음식이 아니라 이북 음식이다. 머나먼 이북의 음식을 한국의 최남단에서 어찌 먹었겠는가. 진주나 남원에 냉면 잘하는 집이 있다는 소문은 들었지만 먼 길 달려가 먹을 만큼 아쉽지는 않은 모양이다. 그래도 가끔 그립기는 하다.



만두를 생각하면 어느 제자의 이름도 얼굴도 알지 못하는 시어머니가 자동으로 떠오른다. 그분이 직접 빚은 김치만두가 구례 산골까지 오게 된 경위는 좀 복잡하다. 구례 올 때부터 키우던 암컷 개 ‘호랑이’가 주인집 개의 새끼를 낳았다. 족보 있는 말라뮤트가 제 덩치의 십 분의 일이나 될까 말까 한 주인집 개(이 녀석은 태어난 이래 단 한 번도 목욕이라는 걸 해본 적 없는, 그야말로 똥개였다!)와 어찌 연을 맺었는지는 하늘과 땅만이 알 터이다. 아무튼 호랑이가 낳은 새끼는 머리는 말라뮤트만 하고 몸통은 주먹만 한 이등신이었다. 이 못난이들을 누가 데려갈 것 같지 않아 앞날이 캄캄했더랬다. 세상사 요지경이라더니 이게 웬걸, 금세 분양이 됐다. 그중 한 사람이 제자의 시어머니였다. 이 못난이가 과연 사랑받고 살 수 있을까, 암만해도 마음이 놓이지 않아 재차 물었다.



이런 못난이도 괜찮으시대?



제자의 답변은 매번 명쾌했다.



그런 거 안 따지는 분이세요.



지금 돌이켜보니 내가 그런 걸 따지는 사람이었다! 아무튼 못난이는 두 달 뒤 어미 젖을 떼고 먼 길을 떠났다. 다음에 온 제자가 투박하게 생긴 만두를 몇봉지나 가져왔다. 맨입으로 귀한 생명을 덜컥 받을 수는 없다며 시어머니가 직접 만두를 빚어줬다나. 못난이를 떠맡기고 만두까지 얻어먹다니 한편으론 죄송하면서도 만두의 투박한 모양새에 쉽게 손이 가지는 않았다. 개 외모나 품종으로도 모자라 만두 모양새까지 따지는 편견 가득 찬 인간이었던 것이다, 나는. 썩 내키지 않았으나 먼 데서 이고 지고 온 정성을 외면할 수 없어 만두를 한 입 베어 문 순간 깨달았다. 이 투박한 만두가 내 인생 최고의 만두가 될 것임을. 분명히 고기도 들어갔다는데 고기의 식감이 느껴지지 않을 뿐만 아니라 전혀 느끼하지 않았다. 두부와 김치만 든 듯 담백하고 고소하고 칼칼했다. 그로부터 십수년이 지난 오늘까지 그에 견줄 만한 만두를 만나본 적이 없다.



내 인생 최고의 만두를 이제 다시 만날 길이 없다. 제자가 이혼을 했기 때문이다. 이혼을 결심할 때 제자가 망설인 이유는 단 하나, 시어머니였다. 그이는 직접 농사지은 온갖 작물들을 아낌없이 며느리에게 내주었다. 평생 외롭게 자란 제자는 그이로부터 참으로 많은 것을 받았단다. 이혼을 하면 시어머니의 그 마음까지 끊어내야 할 터, 제자의 망설임이 길 수밖에 없었다. 그렇다고 남편의 허물을 평생 끌어안고 살 수야 있겠는가. 그렇게 사람 좋은 어머니 밑에서 어찌 그런 자식이 나왔는지 모를 일이다. 그런데도 시어머니는 탓할 줄을 모른다 했다. 모든 것을 자기 잘못으로 돌렸다. 여러 자식 중 둘이나 속을 썩이다 못해 남의 손가락질을 받을 때도 시어머니는 아들 편을 들지도, 세상 탓을 하지도 않았다. 아들들 그리된 것이 모두 자신의 죄라 생각한 어머니는 노상 고개를 숙인 채 일체의 변명도 없이 입을 닫았다. 그 어머니가 안타까워 오래 망설였던 제자는 결국 그 집과 연을 끊었다. 그러고도 오래도록 시어머니를 그리워했다. 나도 그리워했다. 그이가 빚은 만두를.



만두가 생각나면 자연스레 그이가 떠오르고 그이가 지금도 키우고 있을 호랑이의 못난 새끼가 떠오른다. 머리는 큰데 다리가 짧아 오줌을 싸면 다리에 다 튄다는 못난이지만 그이라면 다 품고 아끼며 키우고 있지 않을까, 어쩐지 마음이 놓인다. 못나고 죄 많은 자식조차 품었던 어머니이니 다리에 오줌은 튀어도 크게 죄짓는 일은 없을 개 한 마리쯤이야 너끈히 품어주실 테지. 이런 어머니가 있어 못난 자식들도 숨 쉬며 살 수 있는 게 아닌가 싶다. 부디 어머니의 말년은 평온하기를.