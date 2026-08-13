[이갑수의 일생의 일상]오늘도 현관을 나서면서

선입선출. 먼저 들어온 것이 먼저 나간다. 냉장고의 운영도 그렇고 집안 경영도 마찬가지다. 먼저 오신 분들 모두 먼저 떠나셨다. 봄 끝 물고 외계인처럼 나타나 여름 내내 찰거머리같이 붙어 있던 더위도 어느덧 나갈 채비를 한다. 창문으로 왔다가 입추 지나자 현관으로 나간다.



세상과 접촉하는 관문인 현관. 현관은 한자로 ‘玄關’이다. 왜 검을 玄인가. 세상과의 접촉면이 캄캄해서 검을 현? 현관만큼 궁리가 많이 고이는 곳도 드물다. 하루를 떠돈 식구들의 신발이 돛단배처럼 정박해 있는 곳. 현관에서 직각으로 몸을 돌리면 바로 만날 수 있는 진실이 있다. 신발장 속 그야말로 생생한 내 이력의 흔적들. 등산화가 또 어디로 떠나자며 슬피 우는 소리.



<연매장(軟埋葬)>은 1950년대 중국 토지개혁을 겪은 한 가족의 운명을 다룬 소설이다. 연매장이란 주검을 관 없이 그냥 그대로 흙에 묻는 것을 말한다. 쓰촨에서 토지개혁 때 도망친 친구의 어머니를 통해 연매장을 알게 된 작가 팡팡은 이 단어를 생각하면서 소설을 썼다고 한다. 소설 읽는 동안 나는 자주 현관을 떠올렸다.



오래전 중국소설 전공 교수님들을 따라 주자의 고향인 푸젠성을 간 적이 있다. 주자항, 주자고거를 비롯해 여기저기를 둘러본 뒤 무이산 무이구곡까지 갔다. 대나무로 엮은 뗏목을 타고 계곡이 안내하는 대로 흘러가다가 어느 굽이에서 그야말로 까마득한 절벽에 벌집처럼 대롱대롱 매달린 관을 보았다. 이른바 현관, 懸棺이었다. 왜 저리도 높은 절벽에 한 척의 배처럼 관을 매달아 보관하고 있을까. 산자의 시선이 가물가물해지는 저곳을 관이 정박한 현관으로 꾸며놓았을까.



신종추원(愼終追遠)은 논어에 나오는 말이다. 가까운 이의 마지막을 신중히 모시고 먼 조상을 정성껏 기린다는 뜻. 미래는 과거로부터도 오는 것이니 고대인들은 먼 후대를 보며 저 곡진한 뜻을 저렇게 현관으로 매달아 둔 게 아닐까.



오디세우스가 20년 만에 귀향했다면 나는 하루 만에 귀가하기 위해, 오늘도 현관 지나 까마득한 세상으로 나간다. 이미 낡은 생을 신발에 화분처럼 담으면 바로 가까이에서 또 속삭이는 소리. 玄關은 물론 懸棺도 한번씩 떠올리게 하는 우리집 현관.

