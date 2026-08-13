네덜란드 축구 대표팀 감독에 사비…48년 만에 외국인 사령탑

크루이프 등과 ‘특별한 연결고리’ 자국 축구 철학 누구보다 잘 이해

네덜란드 축구가 48년 동안 지켜온 ‘자국인 감독’ 원칙을 깼다. 로날트 쿠만 감독 후임을 찾는 과정에서 유력한 네덜란드 지도자들과의 협상이 잇따라 무산되자, 자국 축구 철학을 누구보다 잘 이해하는 외국인에게 대표팀을 맡겼다. 선택은 사비 에르난데스 전 FC바르셀로나 감독(46·사진)이었다.



네덜란드축구협회(KNVB)는 13일 사비와 2030년 월드컵까지 계약에 합의했다고 발표했다. 사비는 2026 북중미 월드컵을 끝으로 물러난 쿠만 감독의 뒤를 이어 네덜란드 대표팀을 지휘한다. 국가대표팀 감독은 처음이다.



네덜란드 대표팀 감독으로 마지막 외국인은 오스트리아 출신 에른스트 하펠이었다. 하펠이 1978 아르헨티나 월드컵에서 네덜란드를 준우승으로 이끈 뒤 임시 감독을 포함해 19명 연속 네덜란드 출신 지도자가 대표팀을 맡았다.



48년 만의 변화는 애초 KNVB가 계획했던 것은 아니었다. KNVB가 우선 검토한 네덜란드 출신 지도자 가운데 에릭 텐하흐와 페터르 보스, 아르네 슬롯은 각각 다른 이유로 대표팀 감독이 되지 않았고, 네덜란드 21세 이하 대표팀을 이끄는 미하엘 레이지허르도 최종 선택을 받지 못했다. 슬롯이 사실상 1순위였던 것으로 전해졌다. 그런데 슬롯은 대표팀보다 새로운 클럽 감독직을 원했다.



결국 KNVB가 내린 판단은 ‘네덜란드 사람인가’보다 ‘네덜란드가 원하는 축구를 할 수 있는가’를 우선하자는 것이었다. 그 기준에서 사비는 외국인이지만 오히려 네덜란드 축구에 가장 가까운 후보로 평가됐다.



나이절 더용 KNVB 최고축구책임자는 사비가 추구하는 축구에 대해 “주도권을 잡고 경기를 지배하면서도 공격적이고 매력적인 축구를 하는 것”이라며 “현대 축구에 필요한 전술적 유연성까지 갖추고 있다”고 평했다.



사비의 축구 뿌리는 네덜란드와 연결돼 있다. 사비가 성장한 바르셀로나 축구 철학은 요한 크루이프와 리누스 미헐스의 영향을 강하게 받았다.



사비에게 바르셀로나 1군 데뷔 기회를 준 감독은 루이 판할이었고, 선수 시절 프랑크 레이카르트 감독의 지도도 받았다. 사비는 “나는 네덜란드 축구와 특별한 연결고리를 느낀다. 나도 네덜란드 축구의 아들인 셈”이라고 말했다.



네덜란드는 2026 북중미 월드컵에서 32강을 통과했지만 16강에서 모로코와 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 패해 탈락했다. 이후 쿠만 감독이 물러나면서 새 감독을 찾아왔다. 사비의 첫 경기는 9월24일 독일과의 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그가 되리라 예상된다.

