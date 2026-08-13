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‘트리플더블 209회’ 웨스트브룩, 18년 코트 질주 멈춘다

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‘트리플더블 209회’ 웨스트브룩, 18년 코트 질주 멈춘다

입력 2026.08.13 20:21

수정 2026.08.13 20:24

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2008년 시애틀 구단 지명 데뷔

2016~2017시즌 신기록 ‘정점’

새크라멘토 끝으로 현역 마감

‘트리플더블 209회’ 웨스트브룩, 18년 코트 질주 멈춘다

러셀 웨스트브룩(37·사진)이 18년에 걸친 질주를 멈췄다.

과거 불가능한 기록으로 여겨진 ‘시즌 평균 트리플더블’을 네 차례나 달성하고, 미국프로농구(NBA) 통산 트리플더블 기록을 갈아 치운 그가 현역 생활을 마무리했다. 웨스트브룩은 13일 자신의 소셜미디어에 영상을 공개하며 은퇴를 알렸다. 2025~2026시즌 새크라멘토 킹스에서 뛴 것이 그의 마지막 시즌으로 남게 됐다.

NBA에서 웨스트브룩의 이름을 설명할 때 빼놓을 수 없는 숫자가 ‘209’다. 그가 18시즌 동안 작성한 트리플더블 횟수다. NBA 역사상 누구도 웨스트브룩보다 많은 트리플더블을 기록하지 못했다.

시작은 2008년이었다. 드래프트 전체 4순위로 시애틀 슈퍼소닉스에 지명됐다.

구단이 곧 오클라호마시티로 연고지를 옮기면서 웨스트브룩은 선더의 새로운 시대를 대표하는 얼굴로 성장했다.

그가 정점을 찍은 것은 2016~2017시즌이었다. 웨스트브룩은 그해 정규리그에서 42차례나 트리플더블을 기록하며 단일 시즌 NBA 신기록을 작성했다.

시즌 전체 평균에서도 득점과 리바운드, 어시스트를 모두 두 자릿수로 채우며 1961~1962시즌 오스카 로버트슨 이후 55년 동안 나오지 않았던 시즌 평균 트리플더블에 성공했다.

이후 웨스트브룩은 2017~2018시즌과 2018~2019시즌에도 평균 트리플더블을 작성했고 워싱턴 위저즈에서 뛰던 2020~2021시즌 다시 한번 같은 기록을 세웠다. 그렇게 평균 트리플더블 시즌을 네 차례로 늘렸다.

로버트슨이 지키고 있던 또 하나의 대기록도 결국 웨스트브룩에게 넘어갔다. 2021년 통산 182번째 트리플더블을 달성하며 로버트슨의 종전 NBA 최고 기록인 181회를 넘어섰다. 이후에도 기록을 차곡차곡 추가해 최종적으로 209회까지 숫자를 끌어올렸다.

ESPN은 웨스트브룩이 2026~2027시즌을 앞두고 새크라멘토와 워싱턴으로부터 제안을 받았다고 전했다. 현역 연장을 선택할 수 있었지만 웨스트브룩의 결정은 은퇴였다.

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