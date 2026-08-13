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본문 요약

국가보훈부는 광복 81주년을 맞아 김구 선생의 배우자로 대한민국 임시정부 활동을 지원한 최준례 여사 등 283명을 독립유공자로 포상한다고 13일 밝혔다.

김구 선생의 배우자인 최준례 여사도 건국훈장 애족장 포상 대상자로 선정됐다.

최 여사는 김구 선생이 1911년 투옥되자 4년간 옥바라지를 하는 한편 여학교 교사로 재직하며 여성 계몽운동에 앞장섰다.

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‘백범 김구 배우자’ 최준례 여사 등 283명 독립유공자 포상

입력 2026.08.13 20:25

수정 2026.08.13 20:43

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  • 김병관 기자

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1922년 최준례 여사와 남편 김구 선생이 장남 김인과 찍은 가족사진. 국가보훈부 제공

1922년 최준례 여사와 남편 김구 선생이 장남 김인과 찍은 가족사진. 국가보훈부 제공

국가보훈부는 광복 81주년을 맞아 김구 선생의 배우자로 대한민국 임시정부 활동을 지원한 최준례 여사(애족장) 등 283명을 독립유공자로 포상한다고 13일 밝혔다. 포상 대상자 중 건국훈장은 65명(애국장 19·애족장 46), 건국포장은 29명, 대통령 표창은 189명이다.

일제강점기 충남권에서 금광으로 유명했던 직산 광산에서 광부로 일하던 중 만세 시위를 주도하다 현장에서 순국한 김영호·김세철·남기석 선생은 건국훈장 애국장을 받는다. 이들은 1919년 3월 동료 광부 100여명을 이끌고 충남 천안군 입장면 양대리 헌병주재소 앞으로 달려가 만세 시위를 벌이던 중 일본 헌병의 총격에 스러졌다.

또 다른 애국장 포상 대상자인 이천홍 선생은 일본 미쓰비시중공업 히로시마조선소 공원으로 강제동원돼 동료 한인 공원들과 독립운동 방안을 협의하다 1945년 4월 체포됐다. 그는 유치장 흙벽에 ‘조선 독립 만세’ 등을 새기고 자결해 순국했다.

김구 선생의 배우자인 최준례 여사도 건국훈장 애족장 포상 대상자로 선정됐다. 최 여사는 김구 선생이 1911년 투옥되자 4년간 옥바라지를 하는 한편 여학교 교사로 재직하며 여성 계몽운동에 앞장섰다. 1920년 중국 상하이로 망명한 이후에도 임시정부 요인인 남편의 활동을 지원했으며, 일본으로부터 ‘불온한 조선인’으로 지목돼 감시받았다.

일제강점기 ‘김염’이라는 이름으로 중국 영화계에서 활동하며 다수의 항일영화에서 열연한 김덕린 선생은 건국훈장 애족장을 받는다. 대한민국 임시정부 외무총장 김규식 선생의 처조카이기도 한 그는 김규식 선생이 운영하는 민족교육기관 남화학원에 재학하며 항일의식을 키웠고, 1930년대 항일의식을 고취하는 여러 영화에서 주연을 맡았다. 중국 영화계를 주름잡으며 영화 황제로 불리기도 했다.

보훈부는 이번 포상에 대해 “독립운동 자료의 수집과 더불어 현지 조사를 통해 일궈낸 결실”이라며 “그간 제대로 평가받지 못했던 문화 인물, 여성, 노동자 등을 포상함으로써 한국 독립운동사를 좀 더 입체적으로 조명할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

대한민국 정부 수립 이후 올해 광복절까지 포상된 독립유공자는 총 1만9059명이며 이중 건국훈장이 1만1999명, 건국포장이 1600명, 대통령 표창이 5460명이다.

매일신보가 1919년 3월 말 매일신보에 직산 금광 광부들이 만세 시위에 참여했고, 일본 경찰의 총격으로 인해 희생자가 발생했다고 그해 4월 1일 보도했다. 기사에서는 5명이 희생된 것으로 보도됐으나 실제로는 3명이었던 것으로 파악된다. 국가보훈부 제공

매일신보가 1919년 3월 말 매일신보에 직산 금광 광부들이 만세 시위에 참여했고, 일본 경찰의 총격으로 인해 희생자가 발생했다고 그해 4월 1일 보도했다. 기사에서는 5명이 희생된 것으로 보도됐으나 실제로는 3명이었던 것으로 파악된다. 국가보훈부 제공

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