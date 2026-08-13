‘안서동 슈바이처’ 이정구 교수, 남수단 의료 지원에 또 1억 기부

이정구 단국대 명예교수(85·사진)가 미국 샌디에이고에서 후학 양성과 남수단 의료 지원에 써달라며 단국대에 발전기금 1억원을 보내왔다. 2024년 재직 시절 20여년간 모은 연금 1억원을 기탁한 데 이은 두 번째 나눔으로, 누적 기부액은 2억원에 이르렀다.



평생 의사로서 사람을 돌보는 일에 힘써온 이 명예교수는 국내 어질병(어지럼증) 치료의 개척자이자 ‘안서동 슈바이처’로 불린다. 단국대는 그의 뜻에 따라 개교 80주년을 맞는 내년 남수단 의료봉사에 나설 예정이다. 단국대 의대와 단국대병원 의료진으로 봉사단을 꾸려 의료 환경이 열악한 주민들에게 의료서비스를 제공하고, 남수단 톤즈에서 사랑과 봉사의 삶을 실천한 고 이태석 신부의 정신도 이어갈 계획이다.



기부금이 남수단 의료 지원 사업에 지정된 데는 이태석 신부의 삶이 영향을 미쳤다. 평생 의사로 의료 현장을 지켜온 이 명예교수는 톤즈에서 의료와 교육을 통해 조건 없는 사랑을 실천한 이태석 신부의 삶에 깊이 공감했다고 말했다.



이 명예교수는 의학 레이저 분야의 세계적 권위자이다. 1965년 서울대 의대를 졸업한 뒤 미국에서 20여년간 전문의 과정을 밟고 임상·연구 교수로 활동했으며, 1992년 단국대 의과대학 이비인후과 교수로 부임했다. 당시 국내에서는 생소했던 어질병의 진단과 검사, 치료 체계를 정립하며 이 분야의 발전을 이끌었다.



그는 의사로서의 지식을 자신의 성공을 위해서만 쓰지 않았다. 단국대병원 수간호사 출신인 아내 김원숙씨와 함께 지난해까지 남태평양 바누아투와 솔로몬제도, 멕시코 등 의료 환경이 열악한 지역을 찾아 의료봉사를 이어가며 평생 의료인으로서의 소명을 실천했다. 이번 기부에는 부부가 함께 걸어온 의료인의 삶도 담겨 있다. 이 명예교수는 의사로 57년, 아내는 간호사로 43년간 의료 현장을 지켜왔다. 부부가 의료인으로 살아온 시간을 합하면 100년에 이른다.

