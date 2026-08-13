‘호남 유일 생존’ 이석규 애국지사 별세

호남 지역의 유일한 생존 애국지사였던 이석규 지사가 13일 별세했다. 향년 100세. 이 지사의 별세로 국내 생존 애국지사는 3명으로 줄었다.



전북도에 따르면 이 지사는 이날 0시56분 전북 전주 효사랑가족요양병원에서 노환으로 별세했다.



1926년 9월8일 전북 완주에서 태어난 이 지사는 광주사범학교 재학 중 항일 독립운동을 벌인 독립유공자다. 1943년 동지들과 항일단체 ‘무등독서회’를 조직해 민족의식을 고취했다. 일제가 금서로 지정한 책을 읽고 항일 벽보를 붙이는 등 활동을 벌였다. 대한민국 임시정부의 비밀 연락원으로 독립운동 관련 지령을 전달하기도 했다.



이 지사와 동료들은 연합군의 국내 상륙에 맞춰 무장봉기를 계획했다. 그러나 거사를 앞두고 조직이 일제 경찰에 발각돼 체포됐으며 광복을 눈앞에 둔 채 옥고를 치렀다. 빈소는 전북대병원에 마련됐으며 발인은 광복절인 15일 오전 10시, 영결식은 15일 오전 11시 전북도청 4층 대회의실에서 열린다.



영결식 후 고인은 국립대전현충원 독립유공자 6묘역에 안장될 예정이다.

