LG, 스켈레톤·아이스하키 국가대표팀 후원 연장

2030년까지…‘꿈나무 육성’도

LG그룹이 스켈레톤과 아이스하키 국가대표팀 지원을 지속하고, 꿈나무 육성에도 나선다. LG그룹은 스켈레톤과 아이스하키 국가대표팀 후원계약을 2030년까지 연장한다고 13일 밝혔다. 두 종목의 유망주를 발굴·육성하기 위한 프로그램 ‘LG 퓨처 슬라이드’와 ‘LG 하키 드림즈’도 신설했다.



LG 퓨처 슬라이드는 대한봅슬레이스켈레톤경기연맹과 함께 종목 입문부터 국가대표 발탁까지 단계별로 유망주를 육성한다. 전국 중고교 및 대학을 찾아 예비 선수들을 발굴하는 한편, 유망주들이 실전 경험을 쌓도록 지원하기 위한 스켈레톤 강습회와 스타트대회도 진행한다.



LG 하키 드림즈는 대한아이스하키협회와 함께 최종 수비수 골리를 양성하는 골리 캠프, 해외 리그 진출을 돕는 유망주 장학금, 2028년 이탈리아에서 열리는 ‘돌로미티 발텔리나 동계청소년올림픽대회’ 국가대표 선발을 위한 트라이아웃 캠프 등을 운영한다.



LG는 두 종목 국가대표팀 후원도 2030년까지 연장하기로 했다.



2015년부터 12년간 스켈레톤 국가대표팀 메인스폰서를 맡은 LG는 최신 장비 제공, 훈련 환경 개선 등에 주력해왔다. LG 후원 이후 스켈레톤은 후원 전인 2014년 대비 등록 선수 수가 2배 이상 증가하고, 올림픽과 세계선수권 등에서 130여개의 메달을 획득했다. 아이스하키는 2016년 여자 국가대표팀 후원을 시작해 현재 남·여 및 청소년 국가대표팀까지 지원하고 있다.

