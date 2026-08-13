순국 직전 쓴 ‘국제법이 대포만 못하다’…손도장 선명히 찍힌 안중근 유묵 공개

1910년 뤼순감옥서 마지막 외침

1909년 하얼빈역에서 이토 히로부미를 저격한 뒤 뤼순감옥에 갇힌 안중근 의사(1879~1910)는 마지막 순간까지 국제법에 따른 재판과 동양의 평화를 이야기했다. 순국을 불과 며칠 앞둔 안중근은 힘의 논리가 국제질서를 지배하던 시대의 현실을 여덟 글자에 새겼다.



국가유산청과 국외소재문화유산재단은 광복절을 앞두고 13일 서울 중구 덕수궁 중명전에서, 일본에서 환수한 안중근 의사의 유묵 ‘만국공법불여대포(萬國公法不如大砲·사진)’를 언론을 통해 처음 공개했다.



‘만국공법불여대포’는 19세기 일본 사상가 후쿠자와 유키치의 말에서 유래한 표현으로, ‘국제법이 대포만 못하다’는 뜻이다. 국제법을 내세우면서도 실제로는 군사력과 힘의 논리가 국제질서를 좌우하던 제국주의 시대 모순을 비판한 말이다. 안중근은 옥중에서 집필한 <동양평화론>에서 만국공법에 따른 동양의 평화와 질서를 주장했고, 하얼빈 의거는 대한의군 참모중장으로서의 정당한 전쟁 행위였다며 국제법에 따른 재판을 요구했다. 그러나 일본은 이를 받아들이지 않고 그를 살인죄로 기소해 사형을 선고했다. ‘만국공법불여대포’에는 그가 느낀 국제법의 무력함에 대한 깊은 회의가 담겨 있다.



유묵은 생전에 남긴 글씨나 그림을 뜻한다.



이 작품은 안중근이 순국 직전인 1910년 3월 뤼순감옥에서 쓴 것으로, 세로 196.8㎝, 가로 44.8㎝ 크기다. 왼쪽에는 ‘경술삼월 어려순옥중 대한국인 안중근 서(庚戌三月 於旅順獄中 大韓國人 安重根 書)’라고 적혀 있다. ‘1910년 3월 뤼순감옥에서 대한국인 안중근이 쓰다’라는 뜻으로, 순국일인 3월26일을 앞두고 남긴 글임을 알 수 있다. 아래에는 약지가 짧은 왼손 손도장이 선명하게 찍혀 있다.



글씨는 행서를 기본으로 해서와 초서를 섞어 단숨에 써 내려갔다. 특히 첫 글자인 ‘萬(만)’을 초서로 쓴 방식은 대한민국역사박물관이 소장한 ‘황금백만냥불여일교자(黃金百萬兩不如一敎子)’에서도 확인된다. 기존 보물 지정 유묵들과 비교한 결과 필획과 자형, 운필의 속도감 등이 유사하고 손도장도 일치해 전문가들은 진본으로 평가했다.



뒷면 묵서에 따르면 당시 뤼순감옥 형무소장 구리하라 사다키치가 작품을 소장했고, 이후 ‘평문광생 뇌협일인’(平門狂生 雷峽逸人·평씨집안 후손이며 속세의 이익이나 권력에 얽매이지 않는 사람이라는 의미)이라고 자신을 밝힌 인물이 전해 받아 표구해 보관했다. 국외재단은 지난해 5월 일본 현지 협력망을 통해 작품의 존재를 확인한 뒤 조사와 협상을 벌였고, 같은 해 11월 국내로 들여왔다.



이번 공개에서는 2022년 보물로 지정된 안중근의 또 다른 유묵 ‘일통청화공(日通淸話公)’도 함께 선보였다. 안중근이 1910년 3월 뤼순감옥 간수과장 기요타에게 써준 글로, ‘날마다 고상하고 청아한 말을 소통하던 분’이라는 뜻이다.

