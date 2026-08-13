손흥민 찰칵…강강술래…한국 배구소녀들 ‘유쾌한 8강행’

U-17 세계선수권 필리핀 완파

6경기 연속 4세트 이내 승리…좋은 플레이 때 눈길 끄는 세리머니

K고교생들 발랄한 매력에 소도시 로스안데스 현지 분위기 ‘후끈’

8강전 수도 산티아고서 튀르키예와…칠레 전국 매료시킬 기회로

국제배구연맹(FIVB) 세계선수권대회에서 돌풍을 일으키고 있는 우리나라 17세 이하(U-17) 여자 배구 대표선수들이 유쾌한 세리머니로 대회 분위기를 한층 더 뜨겁게 만들고 있다.



이승여 감독이 지휘하는 한국은 13일 칠레 로스안데스에서 열린 U-17 세계선수권대회 16강전에서 필리핀을 세트스코어 3-0(25-21 25-18 25-14)으로 완파했다. 이로써 한국 대표팀은 튀르키예와 맞붙는 8강전 진출에 성공했다.



한국은 이번 대회에서 6경기 연속 한 번도 5세트까지 가지 않고 4세트 이내에 이겼다. 이뿐만 아니라 다양한 세리머니로 대회 현지 분위기를 끌어올리고 있다.



좋은 플레이가 나올 때마다 선수들이 창작하는 세리머니가 재밌다.



서브 에이스를 올렸을 때는 득점을 올린 해당 선수를 가운데에 두고 큰 원을 그리며 도는 ‘강강술래’ 세리머니를 펼친다. 블로킹 득점을 한 후에는 동료들이 두 팔을 동그랗게 굴리면서 함께 축하한다. 득점 플레이를 합작한 선수끼리도 약속한 동작을 펼친다.



지난 12일 알제리전에서는 장수인과 최민주가 양팔로 총을 쏘는 듯한 동작을 선보였고 이날 필리핀과의 맞대결에서는 양손의 검지와 엄지를 교차시켜 사각형 모양을 만들어 얼굴 앞에 내미는 손흥민의 ‘찰칵’ 세리머니를 흉내 내기도 했다. 세리머니로 흥이 오른 선수들은 경기 내내 얼굴에 미소가 떠나지 않는다. 경기를 마친 뒤 단체 사진을 찍을 때도 함박웃음을 짓고 있다.



그날 활약한 선수를 가운데 두고 사진을 찍었고, 이탈리아를 꺾었을 땐 양 주먹을 불끈 쥐고 열광하면서 포즈를 취하기도 했다.



로스안데스는 수도 산티아고에서 북동쪽으로 약 80㎞ 떨어진 인구 7만명 안팎의 소도시다. 로스안데스는 이번 대회를 유치하면서 도시 전체가 축제 분위기를 즐기고 있다. 한국 고교생들의 발랄한 매력은 현지 관중을 매료시켰다.



관중석에서는 한글로 된 응원 구호가 눈에 띈다. ‘파이팅’ ‘사랑해요 대한민국’이 적힌 응원 문구를 현지 팬들이 흔들면서 함성을 보냈다.



태극기가 인쇄된 큰 종이를 들고 한국 선수들을 독려하기도 한다. 로스안데스 지역 매체 ‘아콩카과 알 디아’는 “이번 대회의 가장 큰 성과 중 하나는 지역 주민들이 보내는 뜨거운 호응”이라며 “며칠 동안은 티켓이 전석 매진되기도 했다.



가족 단위 팬들은 대회 기간 내내 경기장을 가득 채우며 높은 관심을 보여줬다”고 보도했다.



한국의 8강전은 15일 오전 9시 칠레 산티아고 국립 스타디움 파크 코트에서 열린다. 수도 산티아고는 로스안데스와는 비교가 안 될 정도로 압도적인 규모를 가진 칠레 최대 도시다.



산티아고를 포함한 수도권인 메트로폴리타나주 인구가 칠레 전체 인구의 40%를 차지한다. 칠레 국립경기장은 한국의 서울 잠실종합운동장이나 올림픽공원 같은 곳이다. 한국 고교생들의 경기력과 세리머니가 칠레 전체를 매료시킬 기회다.

