삼성SDS의 AI 협업 솔루션 ‘브리티웍스’, 정부 중앙부처 9곳에 도입

삼성SDS의 인공지능(AI) 협업 솔루션 ‘브리티웍스’가 정부 중앙부처 9곳에 도입된다.



삼성SDS는 재정경제부와 기획예산처에 이어 국가보훈부, 산업통상부, 고용노동부, 금융위원회, 재외동포청 등 총 9개 중앙부처가 브리티웍스 도입을 확정했다고 13일 밝혔다. 해당 부처들은 8월까지 순차적으로 AI 협업 도구 서비스를 시작할 예정이다.



브리티웍스는 AI 검색과 지식 관리, 문서 작성 지원을 비롯해 메신저, 화상회의, 자료 공유 등 협업 기능을 제공한다.



행정안전부는 올해 하반기까지 생성형 AI 기반 지능형 업무관리 플랫폼 ‘온AI’를 40개 이상 중앙행정기관으로 확대할 계획이다.



삼성SDS는 브리티웍스를 통해 공무원들이 행정자료에서 필요한 정보를 AI 검색으로 찾은 뒤 회의 내용을 자동으로 정리해서 후속 업무에 활용할 수 있다고 밝혔다.



또한 모바일에서도 실시간 보고와 결재, 화상회의 참여, AI 회의록 요약 등이 지원된다.



특히 공공 보안의 중요성을 고려해 국가정보원 보안 수준 ‘상’ 등급을 획득한 민관협력형(PPP) 클라우드 환경을 기반으로 운영된다.

