국산 초소형 군집위성 5기, 10월 누리호에 실려 발사

떼 지어 날면서 지상을 촬영하는 국내 첫 양산 목적 초소형 군집위성(사진) 5기가 우주로 떠나기 위한 최종 준비에 들어갔다. 위성들을 오는 10월 발사되는 누리호에 싣기 위한 절차가 시작된 것이다. 내년에 5기가 추가 발사돼 초소형 군집위성이 총 10기로 늘어나면 한반도와 주변 해역을 하루 3회 이상 카메라로 찍을 수 있게 된다.



우주항공청은 초소형 군집위성 2~6호의 개발을 완료하고, 13일 운송 전 검토회의를 개최했다고 밝혔다. 이번에 개발이 끝난 2~6호는 성능 점검 목적의 초창기 위성을 제외하고 국내에서 처음 등장한 양산 목적의 초소형 군집위성이다. 이날 회의에서는 초소형 군집위성 5기에 대한 환경시험 결과와 발사 준비, 지상국 운영 대비 등을 종합 점검했다. 위성은 회의 결과에 대한 평가 뒤 전남 고흥 나로우주센터로 이송될 예정이다.



초소형 군집위성 구축 사업은 100㎏ 미만 위성 10기를 집단으로 운영하는 것이 기본 얼개다. 초소형 군집위성 2~6호는 5번째 누리호에 실려 나로우주센터에서 올해 10월 발사되고, 내년에는 6차 누리호를 통해 7~11호가 지구 궤도에 투입된다. 고도 약 500㎞에서 지구를 돌 예정인 각 위성에는 흑백 1ｍ급, 컬러 4ｍ급 해상도를 가진 전자광학 카메라가 탑재된다.



초소형 군집위성 10기가 내년에 지구 궤도에 모두 올라가면 한반도 지역을 하루 3번 이상 촬영할 수 있다. 우주에 한반도와 주변 해역 상황을 수시로 살피는 폐쇄회로(CC)TV가 뜨는 격이다. 비싸고 덩치 큰 고성능 위성 1~2기로는 촬영 사진의 질을 높일 수는 있어도 한반도를 자주 찍기는 어렵다. 저비용 부품을 장착해 개별 위성의 제작비는 낮추는 대신 위성 개수를 늘려 촬영 횟수를 확대한 것이다.



이에 따라 우주청은 국가안보와 재난·재해 대응에 필요한 영상 정보를 신속하게 확보할 수 있을 것으로 전망했다. 우주청은 각 위성의 예상 수명을 3년이라고 밝혔다.

