스타벅스, 한국 상륙 27년 만에 첫 ‘적자’

2분기 영업이익 작년보다 587억↓ 마케팅 논란 뒤 프로모션 축소 영향

스타벅스가 1999년 한국에 진출한 이후 27년 만에 처음으로 분기 영업손실을 냈다. 지난 5월 ‘탱크데이’ 마케팅 사태 이후 소비자 심리가 얼어붙고, 이를 수습하는 과정에서 여름철 핵심 프로모션인 ‘여름 e-프리퀀시’를 취소한 것이 실적을 급전직하로 끌어내렸다.



이마트가 13일 공시한 올해 2분기 실적을 보면, 스타벅스코리아를 운영하는 SCK컴퍼니의 매출은 7473억원으로 지난해 같은 기간보다 6.1% 감소했다. 영업이익은 지난해 2분기 403억원에서 올해 184억원의 영업적자로 돌아섰다. 1년 만에 영업이익이 587억원 줄어든 셈이다. 전 분기인 올해 1분기 영업이익(293억원)과 비교해도 이익이 477억원 급감했다.



스타벅스코리아가 1999년 국내 1호점인 이화여대점을 개점한 이래 분기 기준 영업손실을 낸 것은 이번이 처음이다.



스타벅스코리아는 지난 5월18일 5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’라는 이름의 텀블러 프로모션을 진행한 이후 사회적 비판을 받았다.



논란이 커지면서 스타벅스 행사를 즉각 중단했고 신세계그룹은 손정현 당시 SCK코리아 대표를 해임했다. 정용진 신세계그룹 회장이 직접 대국민 사과에 나섰고, 전 임직원을 대상으로 역사 인식과 사회적 감수성 교육도 실시했다.



스타벅스코리아가 사태를 수습하는 데 주력하면서 여름철 대표행사인 ‘여름 e-프리퀀시’를 취소한 것이 직접적으로 실적에 영향을 미쳤다. 스타벅스는 애초 지난 6월2일부터 여름행사를 시작할 예정이었다.상반기 누적으로 보더라도 수익성 악화가 크게 나타났다. SCK컴퍼니의 매출은 올 상반기 1조5651억원으로 지난해보다 0.5% 늘었지만 영업이익은 109억원으로 85.5% 급감했다. 지난해 상반기 영업이익은 754억원이었다.



스타벅스코리아 관계자는 “내부 재정비와 후속조치 과정에서 마케팅 활동 중단 등의 영향이 있었다”면서 “고객 신뢰 회복을 최우선으로 지역사회 상생활동을 이어나가며 상품 경쟁력 강화로 차별화한 고객 혜택과 서비스를 확대해 나가겠다”고 강조했다.

