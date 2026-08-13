전기차 수준 주행 감성, 출력·연비 향상…제네시스 ‘GV80 하이브리드’ 내달 출시

현대차 최초 ‘수랭식 배터리’ 탑재 저속 주행 EV 모드로 정숙성 강화

현대자동차그룹의 고급 브랜드 제네시스가 ‘전기차(EV) 수준의 주행 감성’을 갖춘 차세대 2.5 터보 하이브리드 시스템을 공개하고 다음달 ‘GV80 하이브리드’에 처음 탑재해 출시할 예정이다.



제네시스는 럭셔리 전동화 주행 경험을 제공하는 것을 목표로 차세대 2.5 터보 하이브리드 시스템을 개발했다고 13일 밝혔다. 이 시스템은 시동·발전을 맡는 P1 모터와 구동·회생제동을 담당하는 P2 모터를 병렬로 배치한 구조다. 합산 최고 출력 352마력, 합산 최대 토크 54.0㎏f·m로 기존 GV80 2.5 가솔린 터보 대비 출력이 약 16%, 토크는 26% 높아졌다.



복합연비는 연구소 자체 측정 기준(GV80 19인치 2WD 5인승) 기존 2.5 가솔린 터보 대비 25% 이상 향상돼 효율성을 극대화했다고 현대차는 밝혔다.



특히 현대차그룹 하이브리드 최초로 ‘수랭식 하이브리드 배터리 시스템’을 도입했다. 배터리 온도를 효율적으로 제어해 공랭식 대비 최대 방전 출력을 높이고 배터리를 더 적극적으로 활용할 수 있게 했다.



정숙성과 가속 응답성도 대폭 개선했다. 초기 출발 시 시속 30㎞까지 EV 모드로만 주행하도록 제어해 주차장 등에서의 진동·소음을 차단했다. 시속 100㎞ 주행 중 재가속 시간은 기존 대비 약 18% 단축됐다. P2 모터의 역방향 구동을 이용, 기존의 변속기 내 후진(R단) 관련 부품을 제거해 중량을 줄인 점도 특징이다.

