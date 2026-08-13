‘반값 한우’에 문전성시…홈플, 반짝 특수 넘어설까

“쇼핑카트 동날 정도로 붐벼”

67곳 재개장 첫날 ‘오픈런’도

안정적 상품 공급 등이 관건

정상화까지 지속적 모객 해야

13일 서울 홈플러스 강서점. 개점 시간이 한참 남았는데도 이른 아침부터 고객들이 몰려들며 문전성시를 이뤘다. 재개장과 함께 ‘한우를 반값에 판다’는 소식에 줄지어 서 있던 고객들은 오전 10시 문이 열리자마자 상기된 표정으로 한우부터 장바구니에 담았다. 주부 최모씨(50)는 “말복에 가족과 먹을 한우를 싸게 사려고 일부러 매장을 찾았다”며 “그동안 집과 가까운 홈플러스에서 장을 자주 봤었는데, 다시 문을 열었다는 소식에 반갑기도 했다”고 말했다.



홈플러스가 지난 7월13일 임시휴업에 들어간 지 한 달 만인 이달 13일 67개 점포의 문을 다시 열자 매장은 고객들로 크게 붐볐다. 특히 재개장을 기념해 대규모 할인행사를 선보이면서 고물가시대에 한 푼을 더 절약하려는 고객들이 몰려 모처럼 매장에 활기가 돌았다.



홈플러스는 이날부터 4일간 한우 전 품목을 최대 50% 할인 판매하고, 14일부터 3일간은 ‘당당후라이드치킨’을 오프라인 매장에서 반값인 3400원대(1인 1마리 한정)에 내놓는다. 이달 말까지 기간별로 육류 및 수산물, 과일, 과자, 음료, 델리, 베이커리 등을 최대 50% 할인 또는 ‘1+1’에 판다. 홈플러스 강서점의 매장 직원은 “쇼핑 카트가 동이 날 정도로 업무가 밀려들었지만 힘든 줄 모르겠다”며 “회사가 다시 일어설 수 있도록 앞으로도 자주 많이 찾아와주시면 고맙겠다”고 말했다.



고객들은 재개장을 반기는 분위기다. 서울 월드컵점을 찾은 장모씨(38)는 “어린 아들과 FC서울 축구경기가 있는 날이면 홈플러스에서 짜장면을 먹고 치킨과 음료수를 샀다”며 “임시휴점이 아쉬웠는데 앞으로는 주차도 편리하게 할 수 있게 돼 좋다”고 말했다. 홈플러스 67개점 가운데 59개점(아시아드·남대구·삼척·보령·오창·송탄·강릉·구월점 제외)은 이날부터 온라인 영업도 재개했다.



대형마트 업계는 홈플러스가 재개장을 기점으로 부활 가능성을 확인할 수 있을지에 주목하고 있다. 2000억원 규모의 긴급운영자금(DIP) 대출을 발판 삼아 일단 다시 문을 열었지만, 지속적으로 경쟁력을 유지할 수 있을지가 관건이다.



일단 홈플러스는 신선식품과 자체브랜드(PB) 상품을 중심으로 경쟁력을 높일 방침이다. 신선식품은 고객 유인효과가 큰 데다 판매 주기가 짧아 자금 회수에도 유리하다. 복층 점포를 식품·생필품 중심의 단층 매장으로 축소하는 등 수익성이 높은 상품군에 집중하는 운영 방식도 추진하고 있다.



다만 여전히 우려의 목소리는 나온다. 벼랑 끝까지 몰렸던 홈플러스가 위기의 첫 관문은 넘었지만 안정적으로 상품 공급을 이어가기가 쉽지 않기 때문이다. 향후 협력업체 상품을 추가로 확보하지 못할 경우 정상화의 길은 험난할 수밖에 없다. 일부 협력업체는 기존 외상거래 대신 선결제를 요구하거나 결제 기한을 단축하는 조건을 제시하는 것으로 알려졌다.



대형마트 업계 관계자는 “파격적인 할인행사로 당분간 고객을 불러 모을 수 있겠지만 지속적으로 고객을 확보하지 못하면 미래를 낙관하기 어려울 것”이라고 말했다.



홈플러스의 회생계획안을 심리·결의하는 관계인집회는 다음달 2일 열린다. 회생계획안 가결 기한(9월4일)을 이틀 앞둔 시점이다.

