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주인의 손을 물어야 할지니 外[새책

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주인의 손을 물어야 할지니 外

입력 2026.08.13 20:48

수정 2026.08.13 20:54

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[새책]주인의 손을 물어야 할지니 外

주인의 손을 물어야 할지니

한국전쟁을 겪고 미국으로 건너간 노동계급 부모 밑에서 성장해 1992년 LA 폭동과 2020년 조지 플로이드 사건 등을 경험한 저자의 에세이. 백인 인종주의에 대한 고발장이면서, 아시아계 내부에 자리한 인종주의에 대한 기록. 줄리아 리 지음. 강예은·문지영 옮김. 후마니타스. 1만9000원

[새책]주인의 손을 물어야 할지니 外

내가 고요해질 때

“불편했을까 그렇게 흘러갔으면/ 일렁이며 흔들리던 것들/ 이윽고 고요해질 때/ 나를 기다려주었던 나무를 그렸다/ 길을 따라오던 별들을 내걸었다”(<내가 고요해질 때> 중) 지리산 자락에서 자연을 벗 삼아 살아가는 시인이 그림과 함께 엮은 시집. 박남준 지음. 기역. 1만8000원

자기만의 삶

이혼하고 어머니를 떠나보내는 경험을 한 여성이 등대로 삼은 여성 작가 여덟 명을 통해 발견하는 인생의 의미에 관한 책. 조지 엘리엇, 메리 울스턴크래프트 등의 글을 들여다보며 ‘페미니스트이면서 사랑에 빠질 수 있을까?’ 등을 질문한다. 조애너 빅스 지음. 이미애 옮김. 사람in. 2만5000원

눈보라

세계 각지의 신화와 경전, 역사와 개인의 기억이 얽힌 이야기 25편을 엮은 책. 표제작 ‘눈보라’는 제주도에서 폭설에 갇혔던 실제 경험을 이야기의 탄생과 연결하고, ‘사마리아 교정 프로그램’은 선한 사마리아인 비유를 근미래적 교정 시설에 포개어 해독한다. 부희령 지음. 사유악부. 1만8000원

백서

1801년 순교한 황사영은 죽기 전 교황청에 조선교회의 사정과 박해에 대해 알리는 백서를 보냈다. 조선교회를 재건하기 위해 그는 하나의 방안을 제시하고 이는 후대에도 논란을 불러온다. 조선을 뒤흔든 백서의 미스터리를 담은 역사 소설. 이상훈 지음. 책마실. 1만6700원

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