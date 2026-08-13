[송섬별의 가장자리 독서]우리는 결국 사별자로 살아가게 된다

죽은 다음 희정 지음 | 한겨레출판 | 388쪽 | 2만2000원

자꾸 죽는다. 나이 든 가족이, 젊고 젊은 친구들이. 죽는 사람들 중에는 혈연과 계보로 연결된 사람들도 있고, 피 빼고 모든 것으로 연결된 사람들도 있다. 아는 사람이, 낯선 사람이, 내 집에서 함께 살던 동물이, 밖에서 살다가 길을 마저 건너지 못한 동물이, 그리고 그 밖의 많은 사람들이. 언젠가 나는 죽은 사람이 될 것이고 그 전까지는 사별자로 살아갈 것이다. 시간이 쌓일수록 점점 더.



<죽은 다음>은 이 아득함 앞에서 “보는 일을 그만두거나, 그 안으로 들어가거나”라는 결의를 한 기록노동자 희정의 책이다. 그는 장례지도사 과정을 이수하고 시신과 대면하기를 택한다. 애도의 과정 하나하나를 생계를 꾸리는 일로 삼은 사람들과 대화한다. 노동 안팎의 인간성을 지켜보고 기록해 오며 삶에 밀착한 사람이 자신을 여태 죽음과 가까이 있었던 사람이라 인식한다는 사실이 얼핏 당연한 것 같다가도 뜨겁다. 죽음에 관계하는 여러 절차와 역할을 치열하고 존엄한 업의 관점에서 그린다는 사실도 마찬가지다. 한편 그는 통상의 장례와 애도가 자신에게 설정한 거리를 잊지 않는다. 그와 나는 불안정노동자이자 법적혼을 하지 않으리라는 점에서 입장이 비슷한데, 그렇기에 때로 영정을 들거나 상주를 자처하려는 노력 앞에서 우리를 가로막는 테두리가 얼마나 단단한지 또한 잘 아는 듯하다.



죽음은 계속 온다. “증발하고 싶은” 여자들, 내가 모르는 성별의 영정으로 조문객을 맞이하게 될 친구들, 아무런 법적 권리가 없는 사람들이 치르는 장례가 또 찾아올 것이다. 애도하는 법과 죽는 법을 점점 더 잘 알게 될 것이다.



그러나 내가 요즘 가장 자주 생각하는 죽음은 먼 곳에서 일어나고, 그 규모는 너무 크다. 집째 폭격당한 사람들, 마을 단위, 민족 단위로 죽음을 당하는 사람들, 가끔 그 일은 세상의 저 먼 가장자리에서 일어나는 것 같지만, 그 죽음과의 관계가 연약하게 느껴지는 건 거기가 너무 멀어서가 아니라 여기가 너무 조용해서다.



요즘 나는 “완벽한 피해자”들과 그들의 죽음을 생각하며 슬퍼하고 있다. “산 사람은 살아야” 한다는 말이 결코 이전과 같은 삶을 가리키는 것이 아니라는 희정의 지적이 큰 위로가 된다. 죽은 사람들은 왔던 곳으로 돌아간다(고들 말한다), 그러나 산 사람은 다른 곳으로 가야 한다. 다른 삶을 상상해야 한다. 슬픔 속에서 그것을 조금 더 치열하게 해 보기로 한다.