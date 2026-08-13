창간 80주년 경향신문

자유주의, 밖 아닌 안으로부터의 위기

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

당시 26세의 반체제 청년이었던 빅토르 오르반은 혁명 지도자들의 재장례식에서 소련군 철수와 자유선거를 요구했다.

트럼프의 부상 이후 자유주의 진영이 노동계층과 멀어지고 정체성 정치에 치우쳤다는 자성은 제기돼왔다.

이 책은 흩어진 문제들을 하나의 흐름으로 엮어 자유민주주의 위기의 구조를 짚는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

자유주의, 밖 아닌 안으로부터의 위기

입력 2026.08.13 20:48

수정 2026.08.13 20:54

펼치기/접기
  • 배문규 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

자유민주주의에 무슨 일이 일어났는가?

대런 아세모글루 지음 | 김승진 옮김

생각의힘 | 572쪽 | 2만8800원

[책과 삶]자유주의, 밖 아닌 안으로부터의 위기

1989년 헝가리 부다페스트. 당시 26세의 반체제 청년이었던 빅토르 오르반은 혁명 지도자들의 재장례식에서 소련군 철수와 자유선거를 요구했다. 같은 해 프랜시스 후쿠야마는 자유민주주의의 최종 승리를 뜻하는 ‘역사의 종말’을 선언했다. 하지만 이후 총리가 된 오르반은 우파 포퓰리즘의 상징으로 자리 잡으며 ‘유럽의 트럼프’로 불리게 된다.

노벨 경제학상 수상자 다론 아제모을루(대런 아세모글루)는 <자유민주주의에 무슨 일이 일어났는가>를 ‘두 오르반’의 이야기로 시작한다. <국가는 왜 실패하는가>와 <좁은 회랑>에서 국가 번영·자유가 성립하는 조건을 살펴본 그는 이 책에선 승승장구하던 자유민주주의가 어쩌다 위기에 빠졌는지 묻는다. 탈산업화와 불평등, 포퓰리즘과 문화전쟁, 소셜미디어와 인공지능(AI)에 이르기까지 1970년대 이후 변화를 자유민주주의의 흥망이라는 서사로 꿰어낸다.

핵심 진단은 자유주의가 내부에서 균형을 잃었다는 것이다. 권력을 견제하며 자유를 넓힌 자유주의는 기성질서가 된 뒤 세계화와 디지털 기술의 충격에 대응하지 못했다. 성장의 과실을 나누는 ‘공동 번영’의 약속을 지키지 못했고, 엘리트 중심의 진보적 자유주의 진영이 정체성과 문화 문제에 무게를 두며 노동계층과 멀어졌다. 그 틈을 포퓰리즘이 파고들었다. 해법은 ‘노동계층 자유주의’다. 기본적 권리와 권력 견제는 지키되 정치의 중심을 노동계층의 삶으로 돌리자는 제안이다. 좋은 일자리와 성장을 되살리고 공동체의 자치와 공공서비스를 강화하며, AI도 노동자를 대체하기보다 역량과 생산성을 높이는 방향으로 발전시켜야 한다고 주장한다.

진단 자체는 새롭지 않다. 트럼프의 부상 이후 자유주의 진영이 노동계층과 멀어지고 정체성 정치에 치우쳤다는 자성은 제기돼왔다. 이 책은 흩어진 문제들을 하나의 흐름으로 엮어 자유민주주의 위기의 구조를 짚는다. 다만 노동계층과의 연대를 현실 정치에서 어떻게 복원할지는 여전히 숙제로 남는다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글