[책과 삶]시킨 대로 열심히 살아서 망했어…중국 청년들의 분노

인볼루션 공라오 컬렉티브 지음 | 홍명교 옮김 날 | 304쪽 | 2만2000원

전공과 경력이 다른 청년들이 있다. 신문방송학을 전공한 A는 스트리밍 플랫폼, 지역 방송국, 인터넷 기업, 신문사에 이르기까지 매년 인턴십을 했다. 콘텐츠 제작이라는 명목이지만 대부분의 실제 일은 정보를 검색해서 짜깁기하는 ‘복붙’의 반복. 정규직 전환이라는 미끼로 고된 업무에 시달리는 이 삶을 언제까지 이어갈 수 있을지 모르겠다. 생물교육을 전공한 B는 학원강사를 거쳐 제약회사 인턴으로 입사했다. 낮은 급여와 성차별에 더해 회사는 손실을 월급에 전가하는 불합리한 제도를 고수한다. 선택지는 회사와 싸우거나 그만두거나 두 가지다. 자동차 기술을 공부한 또 다른 청년은 자동차부품 제조업체에서 일한 뒤 정규직 전환에 실패하고 현재 실직 상태다.



이들은 공부도, 취업 준비도 게을리하지 않았다. 부모 세대가 요구한 경로를 충실히 밟았고 자격증과 인턴 경력도 갖췄다. 눈높이를 낮추라는 요구에도 응했다. 그 끝에 마주한 것은 반복되는 실업과 불안정한 고용이다. 노력할수록 앞으로 나가기는커녕 제자리에서 더 빨리 달려야 한다. 한국 청년들의 이야기처럼 들리지만, 중국 청년들의 이야기다. 이들은 발전 없이 경쟁만 심해지는 이 상태를 ‘인볼루션(involution)’이라고 부른다. 그리고 아무리 애써도 삶이 나아지지 않는 경쟁에서 마침내 이탈하기 시작했다. 사회가 정해놓은 경주를 멈추고 드러눕기, 이른바 ‘탕핑(躺平)’이다.



책은 청년 노동자들이 느낀 고통과 분노, 경험을 털어놓은 기록이다. 취업과 실업, 인턴과 비정규직을 오가며 겪은 부당함과 좌절, 그들이 처한 상황과 모순을 생생한 목소리로 말한다. 전문가의 분석이나 정리된 해법은 없다. 이들이 왜 경쟁에서 이탈하기 시작했는지, 막막한 현실을 어떻게 바꿀 수 있을지에 대한 질문과 답은 독자들의 몫으로 남는다.



중국과 홍콩 등지에서 활동하는 노동운동가들이 쓰고 자비로 출판했다. 중국 서점에서는 판매도 되지 못했다.

