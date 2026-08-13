[그림책]과거를 눈에 담고, 발걸음은 앞으로…그런 미래로

미래에는 구리디 글·그림 | 이숙진 옮김 나무말미 | 36쪽 | 1만7000원

미래를 그리는 일은 늘 오늘을 비춘다. 지금 우리에게 가장 필요한 것을 소망하게 되기 때문이다. 작가 구리디가 꿈꾸는 미래엔 분초를 다투지 않는 평화로운 날들이 흐른다. 그곳에선 일렁이는 감정을 숨기지 않아도 된다. 마음이 흔들릴 땐 몸 누일 집도 그 물결을 함께 타고 출렁여주니까. 사람들은 코끼리처럼 큰 귀를 달고 있어서 언제나 주변 목소리에 귀 기울인다. 말이 안 되는 풍경들이지만 어쩐지 그리운 마음이 가득해지는 이야기 속에서 우리는 잃어버린 줄도 몰랐던 것들을 찾게 된다.



미래가 더 궁금해져 책장을 넘겨보면 뒤를 보며 걷는 사람도 나타난다. 그는 앞으로 나아가면서도 지나온 자리에서 눈을 떼지 않는다. 우리가 어디에서 왔는지 잊지 않으려는 것이다. 그에게 앞으로 간다는 건 두고 온 것들을 데려가는 일이다. 소중한 걸 품은 채 한 걸음씩 떼며 등 뒤에서 밀려오는 내일을 맞이한다.



따뜻한 포옹이 돈만큼 귀해진 세상도 그려진다. 두 사람이 서로를 껴안고, 그 사이로 단추 같은 점들이 마치 눈물처럼 흘러내린다. 진짜 포옹은 슬픔을 지나온 포옹이다. 아파본 사람만이 온 마음으로 안을 수 있다. 그러니 여기서 눈물은 약점이 아니라 그 포옹을 진심으로 만드는 증표다. 작가가 그리는 미래는 아픔 없는 곳이 아니다. 아픔을 겪고도 서로를 안기로 한 곳이다.



끝까지 읽은 책을 덮으면 마지막 한마디가 기다린다. “미래에는 이 모든 일이 일어날 거예요. 어쩌면, 아닐지도요.” 여태 보여준 그리운 미래를 향한 열쇠를 이젠 우리 손에 쥐여준다. 포옹이 가치 있는 세상은 이미 정해진 미래도, 이룰 수 없는 꿈도 아니다. 우리가 지금 무엇을 소중히 여기며 사느냐에 달려 있다.



이 그림책은 볼로냐 라가치상을 받은 비주얼 아티스트 구리디의 초현실적인 삽화로 채워졌다. 전 세계에서 한국에 가장 먼저 선보이는 신작이다. 이 그리운 미래를, 우리가 누구보다 먼저 만나는 셈이다.