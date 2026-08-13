창간 80주년 경향신문

과거를 눈에 담고, 발걸음은 앞으로…그런 미래로

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미래를 그리는 일은 늘 오늘을 비춘다.

여태 보여준 그리운 미래를 향한 열쇠를 이젠 우리 손에 쥐여준다.

포옹이 가치 있는 세상은 이미 정해진 미래도, 이룰 수 없는 꿈도 아니다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

과거를 눈에 담고, 발걸음은 앞으로…그런 미래로

입력 2026.08.13 20:59

  • 이령 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

미래에는

구리디 글·그림 | 이숙진 옮김

나무말미 | 36쪽 | 1만7000원

[그림책]과거를 눈에 담고, 발걸음은 앞으로…그런 미래로

미래를 그리는 일은 늘 오늘을 비춘다. 지금 우리에게 가장 필요한 것을 소망하게 되기 때문이다. 작가 구리디가 꿈꾸는 미래엔 분초를 다투지 않는 평화로운 날들이 흐른다. 그곳에선 일렁이는 감정을 숨기지 않아도 된다. 마음이 흔들릴 땐 몸 누일 집도 그 물결을 함께 타고 출렁여주니까. 사람들은 코끼리처럼 큰 귀를 달고 있어서 언제나 주변 목소리에 귀 기울인다. 말이 안 되는 풍경들이지만 어쩐지 그리운 마음이 가득해지는 이야기 속에서 우리는 잃어버린 줄도 몰랐던 것들을 찾게 된다.

미래가 더 궁금해져 책장을 넘겨보면 뒤를 보며 걷는 사람도 나타난다. 그는 앞으로 나아가면서도 지나온 자리에서 눈을 떼지 않는다. 우리가 어디에서 왔는지 잊지 않으려는 것이다. 그에게 앞으로 간다는 건 두고 온 것들을 데려가는 일이다. 소중한 걸 품은 채 한 걸음씩 떼며 등 뒤에서 밀려오는 내일을 맞이한다.

따뜻한 포옹이 돈만큼 귀해진 세상도 그려진다. 두 사람이 서로를 껴안고, 그 사이로 단추 같은 점들이 마치 눈물처럼 흘러내린다. 진짜 포옹은 슬픔을 지나온 포옹이다. 아파본 사람만이 온 마음으로 안을 수 있다. 그러니 여기서 눈물은 약점이 아니라 그 포옹을 진심으로 만드는 증표다. 작가가 그리는 미래는 아픔 없는 곳이 아니다. 아픔을 겪고도 서로를 안기로 한 곳이다.

끝까지 읽은 책을 덮으면 마지막 한마디가 기다린다. “미래에는 이 모든 일이 일어날 거예요. 어쩌면, 아닐지도요.” 여태 보여준 그리운 미래를 향한 열쇠를 이젠 우리 손에 쥐여준다. 포옹이 가치 있는 세상은 이미 정해진 미래도, 이룰 수 없는 꿈도 아니다. 우리가 지금 무엇을 소중히 여기며 사느냐에 달려 있다.

이 그림책은 볼로냐 라가치상을 받은 비주얼 아티스트 구리디의 초현실적인 삽화로 채워졌다. 전 세계에서 한국에 가장 먼저 선보이는 신작이다. 이 그리운 미래를, 우리가 누구보다 먼저 만나는 셈이다.

[그림책]과거를 눈에 담고, 발걸음은 앞으로…그런 미래로
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글