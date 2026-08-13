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“이 대통령, 임기 단축해서라도 개헌하겠다고 말해”

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본문 요약

이재명 대통령이 최근 국민의힘 중진 의원들과 잇달아 골프 회동을 한 것으로 확인됐다.

이 대통령은 야당 의원과의 골프 회동에서 "내 임기를 단축해서라도 개헌을 해야 된다고 생각한다"고 말한 것으로 전해졌다.

13일 여야 관계자들에 따르면, 이 대통령은 22대 국회 후반기 의장단 출범 직후인 지난 6월 말 국민의힘 소속 박덕흠 국회부의장, 전반기 부의장을 지낸 주호영 의원과 모처에서 골프를 함께했다.

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“이 대통령, 임기 단축해서라도 개헌하겠다고 말해”

입력 2026.08.13 21:32

수정 2026.08.13 21:33

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김태호 의원, 지난달 초 골프 회동에서 나눈 대화 전해

이 대통령, 최근 국민의힘 중진들과 잇달아 ‘골프 협치’

이재명 대통령이 최근 국민의힘 중진 의원들과 잇달아 골프 회동을 한 것으로 확인됐다. 여야 대립으로 정치권 소통이 경색된 상황에서 이 대통령이 물밑 협치 행보에 나선 것이라는 해석이 나온다. 이 대통령은 야당 의원과의 골프 회동에서 “내 임기를 단축해서라도 개헌을 해야 된다고 생각한다”고 말한 것으로 전해졌다.

13일 여야 관계자들에 따르면, 이 대통령은 22대 국회 후반기 의장단 출범 직후인 지난 6월 말 국민의힘 소속 박덕흠 국회부의장, 전반기 부의장을 지낸 주호영 의원과 모처에서 골프를 함께했다. 이 대통령의 정무특보를 지낸 더불어민주당 출신 조정식 국회의장도 참석했다. 전반기 국회의장인 우원식 의원도 모임에 초청받았지만 우 의원이 골프를 치지 않아 고사했다고 한다.

당시 회동에서는 대구·경북 행정통합을 비롯한 지역·정치 현안이 거론된 것으로 전해졌다. 대구 수성갑을 지역구로 둔 주 의원은 지난 4월 이 대통령이 추가경정예산안 시정연설을 위해 국회를 찾았을 때도 대구·경북 행정통합을 요청한 바 있다.

이 대통령은 지난달 초에는 경남지사를 지낸 국민의힘 소속 4선 김태호 의원을 비롯해 야당 다선 의원들과 골프 회동을 한 것으로 전해졌다. 강훈식 대통령비서실장 등이 함께한 이 회동에서 이 대통령은 개헌과 관련해서도 대화를 나눈 것으로 전해졌다.

김 의원 측에 따르면, 이 대통령은 ‘분권형 개헌이 필요하다’는 김 의원의 말에 공감하며 “내가 먼저 (개헌을) 한다고 하면 국민들이 다 반대하는 것 같다”고 말했다. 이 대통령은 ‘연임용 개헌 추진’이라는 야당의 주장에 대해 “독재니, 연임이니 그런 이야기 자체가 대한민국 국민 수준에서 통하겠느냐”고 말했다고 김 의원 측은 전했다. 이 회동은 조 의장이 지난달 28일 기자간담회에서 “현직 대통령의 연임 개헌 문제는 주권자인 국민 선택의 문제”라고 말하기 전에 이뤄졌다.

집권 2년 차를 맞은 이 대통령이 야당 중진들과의 접촉면을 확대해 국정운영에 협조를 구하는 행보로 풀이된다.

한 야권 관계자는 “대통령과 야당 의원이 만나는 것 자체는 바람직한 것 아니겠느냐”며 “우리가 여당일 때도 대통령에게 야당 측과 자주 소통해야 한다는 건의를 많이 드린 바 있다”고 했다. 청와대 관계자는 “대통령의 비공개 일정에 관해서는 공식적으로 언급하지 않는 것이 원칙”이라고 했다.

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