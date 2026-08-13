[포토뉴스]스무 살에 독립운동…그대들 덕분에 81번째 광복절

일본 오사카에서 독립운동을 펼치다 일본 경찰의 가혹한 고문을 겪은 강태선 애국지사가 광복절을 이틀 앞둔 13일 제주 서귀포시 성산읍 자택에서 건국훈장 애족장을 들고 카메라 앞에 앉았다.

20세 때인 1944년 독립운동에 나선 강 지사는 오사카지방재판소에서 중형을 선고받는 자리에서도 "일본은 반드시 패망할 것"이라고 일갈했다.

호남 지역에서 독립운동을 펼친 이석규 애국지사가 이날 새벽 별세하면서, 생존 애국지사는 강태선·오성규·김영관 지사 등 3명만 남게 됐다.