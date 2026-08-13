[포토뉴스]스무 살에 독립운동…그대들 덕분에 81번째 광복절

일본 오사카에서 독립운동을 펼치다 일본 경찰의 가혹한 고문을 겪은 강태선 애국지사(1924년생)가 광복절을 이틀 앞둔 13일 제주 서귀포시 성산읍 자택에서 건국훈장 애족장을 들고 카메라 앞에 앉았다. 강 지사는 “질곡의 역사를 견뎌온 우리가 이제는 미래를 바라보며 서로 사랑하고 통합해 살아가는 대한민국이 되었으면 좋겠다”고 말했다. 20세 때인 1944년 독립운동에 나선 강 지사는 오사카지방재판소에서 중형을 선고받는 자리에서도 “일본은 반드시 패망할 것”이라고 일갈했다. 호남 지역에서 독립운동을 펼친 이석규 애국지사가 이날 새벽 별세하면서, 생존 애국지사는 강태선·오성규·김영관 지사 등 3명만 남게 됐다.
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스무 살에 독립운동…그대들 덕분에 81번째 광복절
입력 2026.08.13 21:45
수정 2026.08.13 21:46펼치기/접기
- 서귀포 | 정지윤 선임기자
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일본 오사카에서 독립운동을 펼치다 일본 경찰의 가혹한 고문을 겪은 강태선 애국지사(1924년생)가 광복절을 이틀 앞둔 13일 제주 서귀포시 성산읍 자택에서 건국훈장 애족장을 들고 카메라 앞에 앉았다. 강 지사는 “질곡의 역사를 견뎌온 우리가 이제는 미래를 바라보며 서로 사랑하고 통합해 살아가는 대한민국이 되었으면 좋겠다”고 말했다. 20세 때인 1944년 독립운동에 나선 강 지사는 오사카지방재판소에서 중형을 선고받는 자리에서도 “일본은 반드시 패망할 것”이라고 일갈했다. 호남 지역에서 독립운동을 펼친 이석규 애국지사가 이날 새벽 별세하면서, 생존 애국지사는 강태선·오성규·김영관 지사 등 3명만 남게 됐다.