1년 만에 방한한 빌 게이츠, 14일 한성숙 총리·정기선 회장 등 만난다

AI 전력 수요 급증 속 SMR 협력 논의 예정

마이크로소프트(MS) 공동 창업자이자 차세대 원전 기업 테라파워 창업자인 빌 게이츠 게이츠재단 이사장이 13일 방한했다.

게이츠 이사장은 방한 기간 정부와 국회, 재계 주요 인사들을 만나 소형모듈원전(SMR) 협력 확대를 논의할 예정이다. 그의 방한은 지난해 8월 이후 1년 만이다.

게이츠 이사장은 이날 오후 9시20분쯤 김포공항 김포비즈니스항공센터에 전용기편으로 도착했다.

게이츠 이사장은 14일 한성숙 국무총리와 회동할 예정이다. 조정식 국회의장과의 비공개 면담을 위한 세부 일정도 조율 중인 것으로 알려졌다.

정기선 HD현대 회장과도 만나 SMR 협력 방안을 논의할 예정이다. 최태원 SK그룹 회장 등 SK그룹 경영진과의 접촉도 예상된다.

이번 방한은 테라파워가 차세대 원전 사업에서 구체적인 성과를 낸 이후 이뤄졌다. 테라파워는 지난 3월 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 미국 와이오밍주 케머러 1호기 건설 허가를 획득했다. 상업 규모의 차세대 원전이 미국에서 건설 허가를 받은 첫 사례다.

국내 기업들의 참여도 확대되고 있다. HD현대중공업은 지난 5월 테라파워의 나트륨 원자로 핵심 설비인 원자로 인클로저 시스템(RES) 공급 우선협상대상자로 선정됐다. 한국수력원자력도 올해 1월 테라파워 지분 4000만달러(약 600억원) 어치를 인수하며 협력 관계를 강화했다.

정부도 SMR 산업 육성에 속도를 내고 있다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 AI 확산 영향으로 전 세계 데이터센터 전력 소비는 2024년 415테라와트시(TWh)에서 2030년 945TWh로 2배 이상 증가할 것으로 전망된다.

이에 정부는 지난 2월 국회를 통과한 ‘SMR 특별법’을 기점으로 창원·부산·경주에 SMR 제작지원센터를 구축하는 등 상용화 기반 마련에 나서고 있다.

게이츠 이사장은 지난해 방한 당시에도 AI 시대 전력 문제 해결책으로 SMR의 필요성을 강조한 바 있다. 그는 당시 이재명 대통령과 김정관 산업통상부 장관을 만나 “AI와 반도체 산업이 끌어올리는 전력 수요에 SMR이 유효한 답이 될 수 있다”고 밝혔다.