야외 피서 접고 영화관이나 갈까···광복절 연휴 전국 비, 끝나면 더 독한 ‘찜통더위’ 온다

오는 광복절 연휴 전국이 흐리고 남부지방을 중심으로 비가 내릴 것으로 전망된다. 경남 밀양 등의 가뭄 해소에 일부 도움이 될 것으로 보인다.

기상청은 13일 정례 브리핑을 열고 오는 15일 전국 대부분 지역에 소나기가 내리고, 16~17일에는 남부지방을 중심으로 전국에 비가 오겠다고 예보했다.

15일까지는 동쪽에서 불어오는 바람의 영향으로 동해안을 중심으로 비가 내리고, 내륙 지역에서는 점차 소나기가 확대되는 양상을 보이겠다. 소나기로 인한 강수량은 14일 5~40㎜, 15일 5~50㎜로 예보됐다.

16일부터는 중국 상하이 부근에서 북동쪽으로 이동하는 저기압의 영향으로 전국에 비가 내리겠다. 특히 남해안 지역과 지리산 부근 지역에 많은 비가 내릴 것으로 기상청은 내다봤다. 이 저기압은 제13호 태풍 돌핀이 약화한 것으로, 15일 오후부터 한반도로 접근하기 시작할 것으로 보인다.

현재 한반도 주변 기압계가 상당히 복잡하게 형성돼 있어 저기압의 도달 시점과 유입 지역이 예보 모델마다 다른 상황이다. 우진규 기상청 통보관은 “아직 16~17일의 강수 지역과 강수량은 특정하기 어려운 상태”라면서도 “지형적 영향이 큰 남해안과 지리산 부근 지역을 중심으로는 매우 많은 비가 내릴 가능성이 크다”고 설명했다. 가뭄을 겪는 지역에 얼마나 많은 비가 내릴지 확언하기 어렵지만 남부지방을 중심으로 비가 예보된 만큼 가뭄 해갈에 일부 도움이 될 수 있다는 예측이다.

기상청은 15일 다시 브리핑을 열고 강수지역과 강수량을 예보하겠다고 밝혔다.

이날 현재 경남과 대구·경북 일부 지역, 제주도는 가뭄에 시달리고 있다. 기상청 수문기상가뭄정보시스템에 따르면 부산, 울산, 경남에는 지난 한 달(7월13일~8월12일)간 16.5㎜의 비가 내려 강수량이 1973년 이후 가장 적었다. 제주 역시 지난 한 달 강수량이 5.1㎜에 불과해 1973년 이후 최저를 기록했다.

경남도에 따르면 이날 함양군까지 가뭄 ‘관심’ 단계에 들어서면서 경남 18개 전 시군이 농업용수 가뭄 지역에 포함됐다. 가장 높은 가뭄 단계인 ‘심각’ 단계인 지역은 밀양·거제·함안·의령·창녕 등 5곳으로 늘었다. 가뭄 단계는 관심·주의·경계·심각 등 4단계로 구분된다.

수도권에만 내려졌던 폭염특보는 이날 다시 남부지방까지 확대됐다. 당분간 수도권과 충남권, 남부지방을 중심으로 무더운 날씨가 이어질 것으로 기상청은 전망했다. 15일 전국 낮 최고기온은 27~33도, 16일 낮 최고기온은 26~31도로 예보됐다.

흐린 날씨에 잠시 주춤했던 더위는 17일부터 다시 기승을 부리겠다. 기상청은 최고기온 30도 안팎으로 떨어졌던 기온이 다음 주 맑은 날씨 속에서 다시 33도 안팎으로 오를 것으로 내다봤다.