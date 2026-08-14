‘항암일지’ 읽으며 시작하는 데이트···‘시한부’ 청춘들의 낯선 연프

SBS 연애 프로그램 ‘내 남은 연애’ 시한부·투병 경험 2030 청춘 8인 ‘시간의 유한함’ 깨달은 이들의 진솔 고백 중병 경험자의 ‘치료 이후 삶’ 조명

‘연프’라고 불리는 연애 리얼리티 프로그램의 시작은 엇비슷하다. 남녀 성비를 맞춘 8~10명의 청춘이 앞으로 며칠 혹은 몇 주간 함께 생활할 집에 모인다. 거실에 어색하게 둘러앉은 이들은 돌아가며 자기소개를 한다. ‘어떤 사람들이 모였는지’ 보여주는 이 시간은 연애 프로그램마다의 차별점을 보여주는 장치가 되곤 한다.

지난 3일 SBS에서 첫 방송된 <내 남은 연애>의 자기소개 시간 역시 달랐다. 20~30대 남녀 여덟은 연월이 적힌 종이봉투를 받는다. 이름이 적히지 않았는데도 다들 쉽게 제 것을 찾아낸다. ‘2022년 11월’ 봉투를 집어 든 여자 출연자 로빈이 그 안에 든 글을 낭독한다. 다름 아닌, 투병 일지다.

“병원에서 항암치료와 골수 이식 준비를 해야 한다는 말을 들었을 때 너무 무서웠고, 마음이 찢어지는 느낌이었다. 살아서 나갈 수 있을까? 가끔씩 훅 올라오는 감정을 주체하지 못할 때가 많다. 나에게 시간은 지금 이 순간 거북이보다, 나무늘보보다 더 느리다.”

로빈을 비롯한 <내 남은 연애>의 출연자들은 젊은 나이에 시한부 선고를 받은 경험이 있거나 생사를 오가는 투병 경험이 있는 이들이다. 병은 나이를 불문하고 불쑥 찾아온다. 그 사실을 다들 머리로는 알지만, 젊음과 죽음은 외따로 떨어져 있는 것처럼 생각되곤 한다. 중장년층의 투병기보다 젊은 층의 투병기가 낯설게 느껴지는 이유다. <내 남은 연애>는 사각지대에 있는 젊은 투병 경험자들을 주인공으로 호명한다.

다큐멘터리가 아닌 연애 프로그램이라는 외피는 무거운 소재에 대한 심리적 문턱을 낮춘다. 출연자들은 중병 선고를 받았을 때의 막막함과 두려움, 치료 중에 느낀 자기혐오와 가족들에 대한 미안함을 솔직하게 이야기한다.

MZ세대 점술가들을 주인공으로 한 ‘연프’ <신들린 연애>를 만든 이은솔 PD와 김효진 PD가 연출을 맡았다. 이 PD는 지난달 31일 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 열린 제작발표회에서 “‘누구보다 일도, 사랑도 열심히 해야 할 나이에 시간의 유한함을 먼저 깨닫게 된 청춘들은 어떤 시선으로 삶을 바라보고 사랑하게 될까’라는 질문에서 기획을 시작했다”고 했다.

연애 프로그램이기 때문에 이들의 이야기는 투병기에 머물지 않고 새로운 가능성을 보여준다. 서로가 좋은 연애 상대가 될 수 있을지 탐색하는 청춘들의 대화에서는 ‘앞으로 삶을 어떻게 잘 꾸려나갈 것인가’에 대한 깊은 고민이 묻어난다.

병으로 얻은 후유증이 있는 출연자도, 아직 치료가 진행 중인 출연자도 있다. “기왕이면 건강한 사람을 선호하는” 사회에서 이들은 “불분명한 미래가 무섭다”고 말한다. 그 대화들을 듣고 있다보면 우리 사회가 젊은 중병 경험자들의 ‘치료 이후의 삶’에 너무 무심하지 않았는지 생각하게 된다.

1화가 일종의 자조모임 같아 보였다면, 2화부터는 본격 연애 프로그램이 시작된다. 서로를 진중하게 알아가려고 하고, 엇갈리는 호감 표시에 갈등하는 모습은 여타 연애 프로그램과 다르지 않다. 김 PD는 “출연자들이 사랑과 슬픔 등 다양한 감정을 내보이고 남에게 하지 못했던 이야기를 털어놓는 모습에서 해방감을 함께 느끼면 좋겠다”고 전했다.