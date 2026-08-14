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트럼프, 수입 드론·부품에 관세 100%···한국은 15%

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 수입 무인기과 부품에 관세를 부과하겠다고 밝혔다.

백악관은 13일 트럼프 대통령이 드론과 그 부품 수입으로 인한 국가 안보 위협에 대응하고 미국 드론 산업 및 공급망을 강화하는 내용을 담은 포고문에 서명했다고 밝혔다.

포고문에 따라 국가안보 측면에서 민감한 특정 크기 또는 특정 성능을 갖춘 드론에는 100% 관세가 부과된다.

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트럼프, 수입 드론·부품에 관세 100%···한국은 15%

입력 2026.08.14 07:23

수정 2026.08.14 07:26

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  • 배시은 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 27일(현지시간) 전용기 에어포스원에서 기자들과 대화하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 27일(현지시간) 전용기 에어포스원에서 기자들과 대화하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 수입 무인기(드론)과 부품에 관세를 부과하겠다고 밝혔다.

백악관은 13일(현지시간) 트럼프 대통령이 드론과 그 부품 수입으로 인한 국가 안보 위협에 대응하고 미국 드론 산업 및 공급망을 강화하는 내용을 담은 포고문에 서명했다고 밝혔다.

포고문에 따라 국가안보 측면에서 민감한 특정 크기 또는 특정 성능을 갖춘 드론에는 100% 관세가 부과된다. 100% 부과 대상에는 최대 이륙 중량이 25㎏을 초과하는 드론과 열화상 기능을 갖춘 드론이 포함된다. 이보다 작은 드론에는 25% 관세가 부과된다.

백악관은 또 유럽연합(EU), 일본, 리히텐슈타인, 한국, 스위스, 대만에서 수입되는 드론 및 부품에는 15% 관세, 영국산 드론에는 10% 관세가 부과된다고 밝혔다. 다만 이 같은 관세를 부과받기 위해서는 하드웨어, 소프트웨어, 기술 대부분이 해당 국가와 미국에서 생산된 것이어야 한다.

관세는 서명 후 21일부터 발효된다. 민감한 것으로 분류되지 않는 드론 부품에 대한 관세는 포고문 서명 180일 뒤 발효된다.

백악관은 “트럼프 대통령의 드론 관세는 미국의 국가 안보와 국방 및 국방 관련 산업 기반을 보호하고, 미국 내 일자리를 지원하고 창출할 것”이라고 밝혔다.

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