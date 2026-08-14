환율·유가 하락에 수입물가 2개월 연속 하락···수출물가는 1.0% ↑

지난달 원·달러 환율과 국제 유가가 하락하면서 수입물가가 2개월 연속 하락했다. 환율 하락에도 불구하고 반도체 가격 상승세가 지속하면서 수출물가는 상승했다.

한국은행이 14일 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 지난 7월 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 160.09로, 6월(161.71)보다 1.0% 하락했다.

수입물가지수는 6월 4.2% 하락해 2023년 11월(-4.3%) 이후 가장 큰 폭으로 떨어진 뒤 두 달 연속 내렸다. 7월 지수 하락 폭은 전월보다 축소됐다.

품목별로는 중간재 중 석탄 및 석유제품(-3.9%), 1차 금속제품(-3.8%), 컴퓨터·전자 및 광학기기(-2.2%) 등의 하락 폭이 컸다. 세부 품목 중에서는 원유(-4.8%)와 프로판가스(-25.2%), 시스템반도체(-9.9%) 등이 하락을 주도했다.

환율·유가 하락에도 불구하고 반도체 등 컴퓨터·전자 및 광학기기 가격이 오름세를 지속하면서 수출물가는 상승했다. 품목별로 공산품 중 컴퓨터, 전자 및 광학기기가 4.8% 올랐고 석탄 및 석유제품도 4.8% 상승했다. 세부 품목 별로는 컴퓨터기억장치(+17.6%), D램(+6.6%), 경유(+11.2%), 나프타(+6.2%) 등이 상승을 주도했다.

7월 무역지수(달러 기준)는 수출물량지수가 153.33으로 전년 동월 대비 20.0% 상승했다. 6월(+29.6%)보다 상승 폭이 줄었으나 작년 11월부터 9개월 연속으로 전년 대비 상승했다.

수출금액지수(233.11)도 같은 기간 64.2% 올랐다. 반도체 수출 호황이 지속하면서 컴퓨터, 전자 및 광학기기의 수출 물량지수(+25.2%)와 금액지수(+154.2%)가 큰 폭으로 오른 결과다.

수입은 물량지수(135.27)와 금액지수(174.03)가 전년 동월 대비 각각 14.7%, 25.8% 상승했다.

순상품교역조건지수(118.17)는 지난해 같은 달 대비 24.7% 상승했다. 같은 기간 수출가격(36.8%)이 수입가격(9.7%)보다 큰 폭으로 오른 결과다.

7월 순상품교역조건지수는 2007년 9월(119.59) 이후 18년 10개월 만에 가장 높았다. 전월 대비 상승 폭은 1988년 통계 집계 이래 가장 컸다.

순상품교역조건지수는 수출상품 한 단위 가격과 수입 상품 한 단위 가격의 비율로, 우리나라가 한 단위 수출로 얼마나 많은 양의 상품을 수입할 수 있는지 가늠할 수 있는 지표다.