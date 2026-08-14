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본문 요약

금요일인 14일은 오전부터 저녁 사이 전국 곳곳에 소나기가 내리겠다.

강원 동해안과 산지에는 오후까지, 제주 산지에는 밤부터 5~10㎜의 비가 내리는 곳이 있겠다.

강원 내륙과 충북 북부에는 아침까지, 부산·경남 남해안과 제주에는 오후까지 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“우산 챙기세요”…전국 곳곳 돌풍·천둥 동반 소나기

입력 2026.08.14 07:51

수정 2026.08.14 10:34

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  • 김지혜 기자

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수도권·충청 등 5~40㎜ 내릴 듯

서울 서대문역 네거리에서 시민들이 우산을 쓴 채 횡단보도를 건너고 있다. 문재원 기자

서울 서대문역 네거리에서 시민들이 우산을 쓴 채 횡단보도를 건너고 있다. 문재원 기자

금요일인 14일은 오전부터 저녁 사이 전국 곳곳에 소나기가 내리겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기, 강원 내륙, 대전·세종·충남, 충북, 광주·전남 내륙, 전북, 대구·경북 5~40㎜, 부산·울산·경남 5~20㎜다.

강원 동해안과 산지에는 오후까지, 제주 산지에는 밤부터 5~10㎜의 비가 내리는 곳이 있겠다. 강원 내륙과 충북 북부에는 아침까지, 부산·경남 남해안과 제주에는 오후까지 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

소나기는 짧은 시간에 강하게 내리고 돌풍과 천둥·번개를 동반할 수 있어 유의해야 한다.

낮 기온은 27~34도로 예보됐다. 이날 오전 5시 기준 주요 지역의 기온은 서울 24.9도, 인천 25.1도, 수원 24.9도, 춘천 21.6도, 강릉 22.9도, 청주 25.1도, 대전 23.2도, 전주 24.0도, 광주 24.6도, 제주 24.7도, 대구 23.6도, 부산 24.8도, 울산 22.6도, 창원 23.9도다.

동해안과 남해안, 제주 해안에는 너울이 예상돼 해안가 안전에 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해·남해 0.5~2.0m, 서해 0.5~1.5m로 예상된다.

영문번역(English Translation)
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