“대통령과 안 싸우고 골프 친 의원들도 징계할 건가”···조경태, 당협위원장 교체 예고 장동혁 직격

조경태 국민의힘 의원이 이재명 대통령과 골프를 친 같은 당 의원들에 대해 “장동혁 대표는 본인 말대로 (이재명 대통령과) 싸우지 않고 골프 치러 가는 사람들을 꼭 징계하길 바란다”고 말했다.

조 의원은 13일 밤 YTN 라디오에서 장동혁 대표가 “안 싸우는 당협위원장 교체하겠다”고 말한 것과 관련해 “정치가 그렇게 본인 말한 대로 싸우는 것이라면 장동혁 대표가 연일 비판한 이재명 대통령과 싸우지 않고 오히려 골프를 치고 했던 분들부터 징계하는지 한번 보겠다”며 이같이 말했다.

앞서 이 대통령은 후반기 국회 부의장단이 선출된 지난 6월 국민의힘 소속 주호영 전 국회부의장, 박덕흠 현 국회부의장과 골프 라운딩을 한 것으로 알려졌다. 7월에는 4선 김태호 의원과 골프 회동을 한 것으로 전해진다.

조 의원은 “언행일치가 되어야 한다”며 “(이 대통령과) 안 싸우고 골프를 치러 갔으니까 징계해야할 것이다. 그것부터 행동으로 보여주면 되지 않나”라고 말했다.

조 의원은 국민의힘 몫 국회부의장 후보 당내 경선에서 탈락한 뒤 본회의에서 박덕흠 의원(현 부의장)의 낙선을 여당 의원들에게 요청했다는 의혹과 관련해 당 중앙윤리위원회의 징계 심사를 받고 있다.

이에 대해 조 의원은 “제가 한 일은 ‘내란 옹호 세력, 내란 수괴 옹호 세력은 국회 요직에 앉아서는 안 된다’고 한 것으로 해당행위가 아니다”라고 말했다.