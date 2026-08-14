창간 80주년 경향신문

“대통령과 안 싸우고 골프 친 의원들도 징계할 건가”···조경태, 당협위원장 교체 예고 장동혁 직격

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

조경태 국민의힘 의원이 이재명 대통령과 골프를 친 같은 당 의원들에 대해 "장동혁 대표는 본인 말대로 싸우지 않고 골프 치러 가는 사람들을 꼭 징계하길 바란다"고 말했다.

조 의원은 13일 밤 YTN 라디오에서 장동혁 대표가 "안 싸우는 당협위원장 교체하겠다"고 말한 것과 관련해 "정치가 그렇게 본인 말한 대로 싸우는 것이라면 장동혁 대표가 연일 비판한 이재명 대통령과 싸우지 않고 오히려 골프를 치고 했던 분들부터 징계하는지 한번 보겠다"며 이같이 말했다.

앞서 이 대통령은 후반기 국회 부의장단이 선출된 지난 6월 국민의힘 소속 주호영 전 국회부의장, 박덕흠 현 국회부의장과 골프 라운딩을 한 것으로 알려졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“대통령과 안 싸우고 골프 친 의원들도 징계할 건가”···조경태, 당협위원장 교체 예고 장동혁 직격

입력 2026.08.14 08:44

수정 2026.08.14 09:56

펼치기/접기
  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
조경태 국민의힘 의원이 지난 5일 국회 소통관에서 윤민우 윤리위원장 사퇴를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 박민규 선임기자

조경태 국민의힘 의원이 지난 5일 국회 소통관에서 윤민우 윤리위원장 사퇴를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 박민규 선임기자

조경태 국민의힘 의원이 이재명 대통령과 골프를 친 같은 당 의원들에 대해 “장동혁 대표는 본인 말대로 (이재명 대통령과) 싸우지 않고 골프 치러 가는 사람들을 꼭 징계하길 바란다”고 말했다.

조 의원은 13일 밤 YTN 라디오에서 장동혁 대표가 “안 싸우는 당협위원장 교체하겠다”고 말한 것과 관련해 “정치가 그렇게 본인 말한 대로 싸우는 것이라면 장동혁 대표가 연일 비판한 이재명 대통령과 싸우지 않고 오히려 골프를 치고 했던 분들부터 징계하는지 한번 보겠다”며 이같이 말했다.

앞서 이 대통령은 후반기 국회 부의장단이 선출된 지난 6월 국민의힘 소속 주호영 전 국회부의장, 박덕흠 현 국회부의장과 골프 라운딩을 한 것으로 알려졌다. 7월에는 4선 김태호 의원과 골프 회동을 한 것으로 전해진다.

조 의원은 “언행일치가 되어야 한다”며 “(이 대통령과) 안 싸우고 골프를 치러 갔으니까 징계해야할 것이다. 그것부터 행동으로 보여주면 되지 않나”라고 말했다.

조 의원은 국민의힘 몫 국회부의장 후보 당내 경선에서 탈락한 뒤 본회의에서 박덕흠 의원(현 부의장)의 낙선을 여당 의원들에게 요청했다는 의혹과 관련해 당 중앙윤리위원회의 징계 심사를 받고 있다.

이에 대해 조 의원은 “제가 한 일은 ‘내란 옹호 세력, 내란 수괴 옹호 세력은 국회 요직에 앉아서는 안 된다’고 한 것으로 해당행위가 아니다”라고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글