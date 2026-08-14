찍고, 먹고, 즐기고…인천 전통시장 17곳 돌면 8만원 할인 쿠폰 제공

15~11월 15일 모바일 스탬프투어 운영

인천시가 전통시장 모바일 스탬프 투어를 운영한다.

인천시와 인천관광공사는 지역경제 활성화를 위해 15일부터 11월 15일까지 인천의 전통시장 17곳을 순회하면 할인 쿠폰을 제공하는 ‘전통시장 모바일 스탬프투어’를 운영한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 두 차례에 걸쳐 진행된다.

1차는 15일~9월 30일까지 신흥시장, 신포국제시장, 석바위시장, 신기시장, 용현시장, 열우물전통시장, 일신시장, 구월시장, 인천모래내전통시장 등 9곳이 참여한다.

2차는 10월 1일~11월 15일까지 소래포구전통어시장, 장승백이전통시장, 송도역전시장, 옥련전통시장, 강화풍물시장, 계산시장, 계양산전통시장, 작전시장 등 8곳에서 진행된다.

전통시장 모바일 스탬프투어는 ‘인천e지’ 앱에서 원하는 코스를 선택한 뒤 전통시장과 주변 관광지의 지정 지점을 방문하면 위치정보시스템(GPS)을 통해 스탬프가 자동으로 발급되는 방식이다.

투어는 신흥시장 방문 후 답동성당 또는 긴담보퉁이집을 둘러보는 코스를 비롯해 전통시장과 인근 역사·문화 명소, 지역 대표 관광지를 연계한 총 16개 주제로 구성됐다.

각 관광코스를 완주하면 인천e지 앱을 통해 5000원 할인쿠폰이 즉시 제공되며, 16개 코스를 모두 완주할 경우 1인당 최대 8만원의 혜택을 받을 수 있다.

발급된 쿠폰은 행사에 참여한 17개 전통시장 내 320여개 가맹점에서 사용할 수 있다. 특히 외국인 관광객의 참여 편의를 높이기 위해 스탬프투어 영어 버전도 제공한다.

김상길 인천시 경제산업본부장은 “전통시장은 먹거리와 볼거리, 사람의 정이 살아있는 지역의 소중한 자산”이라며 “이번 행사를 통해 많은 시민과 관광객이 인천 전통시장의 다양한 매력을 발견하고 다시 찾는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.