“AI도 공공서비스” 대전 청년공간 10곳 ‘AI 무료 이용 거점’으로

12월까지 시범운영···챗GPT 등 AI 무료 이용 기관 통합 API 방식으로 비용 절감 이용 데이터 분석해 청년 정책 수요 파악

대전시가 전국 최초로 청년공간을 인공지능(AI) 이용 거점으로 전환하는 사업을 추진한다.

대전시는 ‘청년공간 인공지능 전환(AX) 추진계획’에 따라 오는 12월까지 지역 청년공간 10곳에서 AI 서비스를 시범 운영한다고 14일 밝혔다. 청년의 AI 접근성과 활용 역량을 높이고 경제적 여건에 따른 AI 활용 격차를 줄이기 위해서다.

이번 사업은 개인에게 AI 이용권을 지급하는 기존 방식에서 벗어나 청년공간 자체를 AI 거점으로 만들어 누구나 상시 이용할 수 있도록 하는 것이 핵심이다. 시는 과거 공공 와이파이가 공공서비스 혁신의 상징이었다면 앞으로는 AI 접근권이 새로운 공공서비스의 기준이 될 수 있다고 보고 있다.

청년들은 청년공간에 마련된 무선인터넷에 접속해 안내 화면을 통해 챗GPT, 제미나이, 클로드 등 고성능 생성형 AI 서비스와 AI 도우미를 무료로 이용할 수 있다. 이용 한도에 도달하면 경량 AI 모델로 전환돼 서비스를 계속 이용할 수 있도록 했다.

비용 부담도 낮췄다. 시는 개인별 유료 구독 대신 기관 통합 API 종량제 방식을 도입했다. 이에 따라 1인당 월평균 이용료는 약 1666원 수준으로 예상된다. 개인이 월 20달러 상당의 유료 AI 서비스를 구독하는 경우와 비교하면 약 94%의 비용 절감 효과가 기대된다는 게 시의 설명이다.

시는 서비스 이용 과정에서 축적되는 데이터를 분석해 청년들의 실제 AI 이용 행태와 정책 수요를 파악하고 이를 정책 개선에 반영할 계획이다. 일종의 리빙랩 방식으로 사업을 운영한다는 구상이다.

다만 이용 과정에서 생성되는 데이터는 개인을 식별할 수 없도록 가명·익명 처리하고 통계 및 정책 연구 목적으로만 활용할 방침이다.

시 관계자는 “시범운영을 마친 뒤 이용자 만족도 조사 등을 거쳐 내년도 사업 확대 여부와 운영 방안을 마련할 계획”이라고 말했다.